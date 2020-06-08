【小巴讓座】帶小朋友搭小巴只剩單人座　港媽呻無人讓雙座位反遭網民圍鬧

▲ 有港媽大呻，帶小朋友搭小巴遇上只剩下單人座，卻沒有人主動讓出雙人座，反遭網民鬧。

交通工具上不時發生讓座問題，有人投訴沒需要的人霸佔著優先座，進行道德審判，又或指責別人不讓座。有港媽於社交媒體大呻，帶著小朋友搭小巴遇上只剩下單人座，卻沒有人主動讓出雙人座，反遭網民鬧。

該名港媽昨日（7日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指她帶著一名幾歲大的小朋友搭小巴，當時小巴上只餘下3個單人座位，而近車門位置有一名女士坐著雙人座位，並把手袋放在旁邊的座位上。港媽認為︰

一般人見到一個媽媽帶住一個幾歲小朋友，正常情況底下都會坐番去單人座位度。

指責乘客沒公德心同理心

她稱當時那位女士明顯見到她和小朋友，但完全沒反應。她最後為了小朋友安全著想，選擇抱住小朋友坐一個單人座位。

她續指公德心及同理心與教育背景未必有關，但「多謝」那位女士，為她「提供多一個教育小朋友有關公德心、同理心嘅反面教材」，並hashtag「公德心同理心好重要」。

港媽可能原意想藉著發文申訴，能得到網民的支持及認同，但似乎網民想法不同，留言差不多一面倒批評她的做法。

網民︰不要奉旨別人讓座

不少網民指港媽奉旨要人讓座的想法不要得，因為乘客都有付車費，認為「讓係人情，唔讓係道理」。有網民留言不應事事以小朋友作「擋箭牌」︰

小朋友踩到人唔識say sorry你又『小朋友啫！』，搭車搭飛機跳跳扎b le ba la嘈住全車全機人你又『小朋友係咁！』，而家全人類又要有責任留意有冇人帶住小朋友，繼而諗點讓佢？

他認為港媽太玻璃心、自我中心，反而是她沒同理心；亦有網民提出，如港媽禮貌地請求別人讓座，相信會有人願意讓座，而非將事件放上網，對人道德審判。

另有兩孩媽媽留言表示不撐港媽，建議她如想與孩子一起坐雙人座，可等下一架小巴，不必小題大造。

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責任編輯︰駱秀玲