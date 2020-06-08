【派錢1萬】工銀亞洲手機或網上登記派錢1萬　新舊客戶均送50元現金回贈

▲ 工銀亞洲推登記1派錢1萬蚊現金回贈。

財政司司長陳茂波今日（8日）公布派錢1萬元計劃的最新詳情，市民可於6月21日起網上或書面登記，料最快7月8日開始發放款項。今次派錢1萬元，本港共有21間銀行及郵局接受登記申請，市民透過銀行的網站或網上理財服務進行登記是最快收取款項的方法。

工銀亞洲為鼓勵客戶使用電子渠道登記，將推出活動，合資格的新舊客戶均可獲得額外獎賞。客戶透過手機銀行「e開戶」開立賬戶參與活動，配合「現金發放計劃」推出，將特設電子登記專屬頁面，客戶只需進入有關頁面並填寫所需資料便可完成登記，並享有以下獎賞：

1. 登記賞

新舊客戶透過工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行，以該行賬戶登記及領取「現金發放計劃」10,000元後，可獲50元現金回贈。

2. 推薦賞

成功推薦一位親友（全新客戶）經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加由該行舉辦的抽獎活動，有機會贏取高達10,000元現金回贈。

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責任編輯：王明芳