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【酒店優惠】香港瑞吉酒店延長退房住足24小時　包千元餐飲消費額享私人健身班【內附連結】

休閒 12:15 2020/06/08

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港瑞吉酒店推住宿優惠，入住基本房可免費升級至有局部海景的尊貴豪華客房。（相片來源：官方網站）

近日不少酒店推出staycation住宿優惠，連平時甚少有折扣的五星級酒店，也提供很抵住的住宿套票。香港瑞吉酒店（St. Regis Hong Kong）現時的特別優惠，除了可免費升級房型、延長住宿時間至24小時以上，還包括港幣1,000餐飲消費額及定制私人健身訓練課程等服務。

24小時入住海景房

去年開業的香港瑞吉酒店，由著名設計師Andre Fu操刀，以奢華優雅見稱。今次住宿優惠由港幣3,400起，入住豪華客房可保證免費升級至有局部海景的尊貴豪華客房，彈性選擇入住及退房時間兼延長住宿時間至24小時以上，住客亦能享受全天候管家服務。

「潤」中餐廳獲米芝蓮一星，由名廚洪志光主理。（相片來源：官方網站）

今次體驗還送瑞吉酒吧招牌Canto Mary無酒精雞尾酒，以及包括港幣1,000的餐飲消費額，可選擇於米芝蓮餐廳L'Envol、「潤」中餐廳進餐，或到The Drawing Room享用下午茶。另亦可參加度身訂造的兩位私人健身訓練課程，和享有免費泊車服務。如入住港幣7,250的瑞吉套房，餐飲消費額加碼至港幣2,000。優惠至2020年8月31日，詳情及訂房按此

記者：張頌婷

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