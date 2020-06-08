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【新冠肺炎】許樹昌料當局最快7月增病毒測試量　促簡化私家醫生取樣程序

社會 12:10 2020/06/08

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許樹昌料政府最快7月增加病毒檢測量。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局最快於7月，可提高每日病毒檢測的數量，屆時中大及港大會協助化驗，亦會有私營化驗所加入，令每日檢測量有望可增至約7,000個。

許樹昌在一個電台節目中解釋，現時衞生署化驗室的人手緊張，人手及儀器均有限制，每日最多只可處理2,000至3,000個檢測，而增購儀器和試劑需時，早前預計約7月左右可落實加大檢測量，期望盡快加入做化驗。

許樹昌續指，新冠肺炎患者多無病徵，但病毒散播能力很高，因此檢測量愈多就愈穩妥，以減低病毒在社區傳播的風險，不少患者都選擇求醫私家醫生，建議當局簡化私家醫生收集及運送樣本的程序，以便盡快將樣本送抵化驗所。

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記者：陳曉瑩

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