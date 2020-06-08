【恐怖怪病】日本女團成員患罕見「脫毛症」　全身毛髮掉落慘變光頭

▲ 日本女團成員患罕見「脫毛症」，全身毛髮掉落慘變光頭。

有人形容頭髮是女生的第二生命，不過日本一位女偶像於3年前患上怪病，初時頭髮變得稀疏，出現「鬼剃頭」，後來情況加劇，全身毛髮都漸漸脫落，只能戴假髮掩飾。近日她接受節目訪問時，透露患病的心路歷程。

病發初期出現鬼剃頭

日本偶像女子組合「ELECTRIC RIBBON」成員Pippi去年自爆患上「泛發性脫毛症」，導致全身毛髮掉落。近日她以光頭造型現身當地節目，剖白患病經過。她指於2017年身體出現異狀，發現頭部有一小部分頭髮掉落，範圍相當約一個500日圓硬幣。最初她不以為意，惟不久左耳後方又出現同樣情況。

Pippi向皮膚科醫生求診後，被判斷患有原因不明的「圓形脫毛症」（即俗稱「鬼剃頭」）。她推測是由於工作太忙導致，而且小時候亦曾出現類似情況，但當時3個月就康復了，因此這次也本著「很快會好」的心態。

被逼戴假髮或帽子示人

不過，她擦藥後情況沒有好轉，頭部出現更多斑禿，醫生建議她接受液態氮冷凍治療，用零下196°C的液態氮噴射斑禿位置，但依然沒有改善，惟有以假髮或帽子掩飾。

在患病8個月開始，Pippi脫髮的問題加劇，只要輕輕撥弄就會掉落大量頭髮，她當時對此感到十分害怕和絕望。

我很震驚，我不想照鏡子，我也不想踏出家門，我該怎麼辦？

全身毛髮脫落

後來Pippi到另一家醫院求診，被診斷為「泛發性脫毛症」，疾病的成因不明，可能與異位性皮膚炎體質或遺傳有關，有機會導致全身毛髮脫落。當時她接受類固醇注射，她憶述，每次注射時都要忍受疼痛，但治療持續一段時間後，仍沒有明顯效果。

在病發9個月時，Pippi失去了所有頭髮，就連身體上其他毛髮例如眉毛、體毛等都相繼脫落。試過多種治療，情況未獲好轉，她開始改變想法，接受不完美的自己。

在去年2月，她於社交平台上透露患病，並以真實面貌示人，希望用自身的經歷鼓勵同路人，不但獲得粉絲和網民支持和讚賞，更意外接到假髮公司邀約成為模特兒。

中醫解構圓禿成因

鬼剃頭又稱圓秃、斑秃，短時間脫髮，而且禿掉的地方呈硬幣狀，確令人擔憂不已。註冊中醫師盧文健指出，健康的頭髮需有先決條件，中醫學指：「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之余。」肝腎功能正常，身體氣血充盈，自然會有正常烏黑濃密的頭髮生長。

此症以氣血虧虛體質者為多，始終頭髮與與身體氣血有及肝腎有關，如果本身屬虛的體質，加上風重或熱兩者兼夾，出現鬼剃頭的機會較高。

中藥針灸並用治療

中醫治療鬼剃頭主要為內服藥及針灸，對症下針藥並施。盧醫師派定心丸，患上鬼剃頭毋須太擔心，紓緩了情緒精神因素、改善飲食習慣，頭髮有機會自然回復。若在中醫藥及針灸下，一般半年至1年鬼剃頭可改善，快者6至8星期已見有毛髮開始生長。

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責任編輯：羅嘉欣