【萬人迷廚神】碧咸踩過界擬推自家煮食騷　英媒指或夥Netflix及BBC合作

▲ 碧咸踢波叻以外，原來也喜歡下廚，還有意推出自家煮食節目。

英國前球星碧咸（David Beckham）不但閒時會以玩票性質拍戲，他也是生意人，做美職聯球隊國際邁阿密（Inter Miami）班主、又是蘇格蘭威士忌品牌老闆，但原來跟「地獄廚神」Gordon Ramsay老友鬼鬼的他也熱愛下廚。根據英國報章《The Sun》的報道，碧咸近日與Netflix及英國廣播公司（BBC）傾談合作，有意推出自家煮食節目，化身「萬人迷」大廚！

▲ 碧咸跟地獄廚神Gordon Ramsay老友鬼鬼，曾於2017年在Gordon 的《The F Word》挑戰其廚藝。（影片截圖）

報道指出，45歲的碧咸近日跟Netflix及BBC洽談合作推出自家煮食節目事宜，而節目製作則由他去年成立的製作公司Studio 99負責。

消息人士透露，在防疫期間碧咸因為經常和女兒Harper Seven在家廚食，而他尤其喜愛烘烤。

之前碧咸生日時已買了很多煲和鑊，而他整理了母親留下來的舊食譜後更逐一炮製出來。再加上早前碧咸曾客串好友「地獄廚神」Gordon Ramsay的instagram live煮食節目，因而受到廚神老友鼓勵，希望由其製作公司Studio 99去拍攝烹飪節目，然後賣給Netflix或者BBC。

▲ 碧咸曾在IG展廚藝，自製餃子。（影片截圖）

Gordon未投身飲食界前志願是當足球員，因此跟碧咸一見如故，二人是多年老友。在2017年的《The F Word》節目，碧咸便獲邀去挑戰廚藝，當日他曾搞gag說，自己已娶了Spices Girl其中一員（Ｖictoria），至少他對「香料」有深入認識。碧咸有時也會在社交平台大晒廚藝，除了烘烤還曾做餃子。

▲ 碧咸一家六口向來新聞多多。（取自碧咸IG）

碧咸自從2013年退役以來，人氣一直未有減褪，單是IG 追隨者已有6300萬，知名度比許多演藝人更高，由他們一家六口一起做煮食騷，肯定話題十足。

記者：Mandy