【新冠肺炎】本港今日沒新增本地感染個案　連續4日本地「零感染」

▲ 本港今日沒新增本地感染個案，連續4日本地「零感染」。

本港新冠肺炎疫情反覆，日前沙田瀝源邨祿泉樓爆發感染群組，至今累計有7名住戶受到感染。消息指今日（8日）沒有新增本地感染確診個案，衞生防護中心及醫管局下午不會召開記者會，本港至今累計有1,106宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】許樹昌料當局最快7月增病毒測試量 促簡化私家醫生取樣程序

衞生防護中心早前稱，由6月起會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，並就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【南韓疫情】高中生遊樂天世界9小時確診新冠肺炎 150名師生需檢測樂園急關閉

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙