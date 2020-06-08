【補氣血】女生面色蒼白怕冷易頭暈　靚女中醫分享自家補氣血湯水【附製法】

▲ 中醫師分享自己經常飲用的補氣血湯水，適合面色蒼白、怕冷、易頭暈的女生。

不少女生也怕冷、面色蒼白、易頭暈。註冊中醫師彭子芯分享一款「八珍烏雞湯」，是她自己經常飲用的補氣血湯水，適合體質偏寒人士於經期後飲用。

彭醫師在其facebook專頁表示，每逢月事尾聲，自己也會飲用這款湯水，稱「飲完精神D又暖笠笠」，氣血就是最好的護膚品。她表示，「八珍湯」由兩條中藥處方「四君子湯」、「四物湯」合併而成，前者補氣、健脾胃、化濕氣；後者補血活血，被稱為女士恩物。

▲ 湯水材料（相片由註冊中醫師彭子芯提供）

八珍烏雞湯

適合對象：

氣血不足、體質偏寒人士。

症狀：面色蒼白暗啞、容易頭暈、無精神、無氣無力、無食慾、怕冷、月經不調、舌色淡、脈象細弱等。



材料（2人份量）：

黨參、白朮、茯苓、炙甘草、熟地、當歸、川芎、白芍：各5克

烏雞：1隻

做法：把材料洗淨後，加入清水煲2小時即可。

食用建議：

怕肥者可以先把烏雞去皮。

素食者可以用紅豆、大豆、黑豆代替烏雞。

不用調味已經又香又「夠味」。

注意：

這個藥膳性味甘溫，若平時容易口乾舌燥、喉嚨乾痛、便秘，有口瘡痤瘡等人士，可能體質有熱，不宜服用。

長期病患人士、孕婦，或是感冒、吐瀉、胃脹積滯時忌服。

建議先徵詢醫師，確定體質合適後才服用。

文章獲註冊中醫師彭子芯授權轉載

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責任編輯：黃泳欣