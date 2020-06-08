【暑期營】小島學園辦長洲暑期玩學營　老師：讓孩子為社區帶來創新

▲ 在過往的活動中，曾安排孩子走入漁村和漁民一起煮午餐和聊天。

教育是否一定只能依賴學校制度？這是不少有心教育工作者心中的疑問，陳葒校長2015年開始推動的「小島學園」， 便是希望展示真正實踐到有教無類、因材施教、 知行合一的本地教育模式。「小島學園」今年和Neo Education Park一同主辦香港18區創新玩學營，由長洲作試點，鼓勵走出課室，以天地為校園，社區作教室；統籌的Dan Sir強調，這不是一般的暑假營會，而是一場由下而上， 以小見大的教育改革。

他謂，營會乃貫徹陳校長提倡的「4A」教育理念：自主（Autonomy）、真實性（Authenticity）、關連（Association）及成效（Achievement），以補足傳統學習模式中所欠缺的元素。

▲ Dan Sir深信學習無疆界，可以打破課室限制，更希望把小島學習移師到全港18區。(受訪者提供)

由陳葒校長主理的「 小島學園體驗營」 每年都在離長洲20分鐘船程的芝麻灣大浪村上舉行， 在島上進行各類創新教學及自然活動，並由不同領域和背景的社會人士， 擔任島師，引領學生體會島上的每事每物， 令生活和學習重新結連起來。

首屆小島學園島師及長洲營統籌的Dan Sir，在主流中小學任教英文、STEM及視覺藝術，同時推動創新教育和支援有特殊教育需要的學生，並曾到訪芬蘭和台灣，探究他們的教育方式，過程令他反思︰「教育是否一定只能依賴學校制度？」

全球疫情令學生無法回學校學習，但脫離了校園的限制後，學習是不是就不能發生？

▲ 營會設計放入設計思維，望以學生為本，釋放創意。(受訪者提供)

曾邀教育心理學家作跟進研究

他解釋玩學營曾在2018年舉辦過一次，今屆會以當年的設計作藍本，最後舉辦成果展。而當年曾邀請樹仁大學的教育心理學家作研究，得出學生的學習動機、自主學習能力、情緒管理、同理心在營後都得以提升。

他認為：

傳統學校課程缺乏與社區環境的互動，老師所教的內容，以及學生的學習方式，都未能促使學生自主地學習，和日常生活亦缺乏關連。加上傳統的教育強調競爭性，學生總體驗挫敗，鮮少獲得成功感。當連擬試題連多於兩個可行答案也容不下，「以學生為本」其實只是空談。

▲ 營會在最後一天進行成果展，包括展示社區學習日記。(受訪者提供)

談到營會內容，他指出，內容以傳承、創新和玩學為主軸， 會讓小朋友深入認識長洲和學習製作傳統但具個人特色 長洲飄色、 花牌、 水話演說、漁民文化等；並會到長洲社區慈善組織喜樂小店，學習製作芒果糯米糍。除了學懂親手製作自己喜愛的小食之外，更重要是連繫長洲小島上的人與情。

另外，同學要觀察及關心環境和社區的需要，一起思考及建議改善的可行做法，並嘗試將之實踐。

即使是小學生，也能為社區帶來貢獻和改變！

▲ 2018年長洲營當中，有組員曾研討長洲碼頭附近因人車爭路，通道長期受阻，故他們建議並實行免費代居民泊單車服務，及增設指示牌和劃分區域。(受訪者提供)

▲ 2018年時，學生們跟師傅學習飄色。(受訪者提供)

與真實連結

長洲有不少社會創新組織在營運，加上傳統本地行業等資源，他謂有助學生從島民身上學習和分享。

社區學習營是以照顧學生的整體學習經驗而設計，每一晚當學生上床睡覺後，導師便開會檢討和修訂第二天的學習設計。

極小班教學

現時機構已陸續召集來自不同行業的島師團隊，並會先接受培訓，包括學習怎樣聆聽、觀察小朋友需要。

學生有不同背景和需要，故未必一開始便投入，大家需要彼此認識。故我們安排大量熱身互動活動，例如水上活動、BBQ及Running Man，預備小朋友有良好狀態，建立互信，才進入更具挑戰的學習； 我們是極小班，每組兩位導師帶6位小朋友，希望以亦師亦友關係陪伴他們玩、聆聽他們和跟他們經歷。

▲ 師牛比例;是1對6，目的是預備小朋友有良好狀態，才進入更具挑戰的學習。(受訪者提供)

他強調雖然營會是短短數天，但不會少看它們的價值。

我在想假若香港所有學生都有機會參加這樣深入的社區體驗和研習，近的為他們的家庭、課室和學校，遠則他們的社區，甚至世界想多一些可能性和可行性的方案、改變少少，那麼投訴和埋怨可能少了，包容多了，歸屬感隨之而也增加了！

▲ 學生享受水上活動。(受訪者提供)

十八區創新玩學營——長洲篇

主辦︰小島學園、Neo Education Park

日期︰8月4日至8日 （小四至小六）、8月12日至16日 （小一至小三）

名額︰26位（如報名人數超出限額，將以抽籤形式處理）

查詢︰9310 1179 / 6314 0713或按此FB

截止︰6月17日