【派錢1萬】現金發放計劃接受網上申請+書面登記　一文睇清派錢1萬元8大Q&A【附登記辦法】

▲ 「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）起接受申請。（陳國峰攝）

「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）起接受申請，到2021年12月31日截止申請。當局將於7月8日起，陸續將款項傳入登記人的戶口。TOPick綜合記者會與政府現金分享計劃網頁的資料，列出8大Q&A解答派錢細節。

Q1. 申請資格？

必須為香港永久性居民，且於2021年3月31日或以前年滿18歲。故凡符合此條件者，均可受惠該項措施。

Q2. 最快幾時登記？

計劃在6月21日父親節（星期日）接受申請，至2021年12月31日截止。

Q3. 如何登記？

合資格人士可以選擇經銀行或香港郵政登記，以分別透過個人戶口過數或支票收取1萬元，市民可選擇網上或書面方式登記。

如欲電子登記的市民，可於21間與政府簽署協議的銀行網頁，或以電子銀行服務登記，目前仍在海外的市民，可透過網上登記。想知邊21間銀行，可即睇：https://bit.ly/2Ukmmzm

至於想書面登記的市民，可選擇向收款銀行、各郵政局或香港郵政信箱182020號，遞交書面登記表格。

Q4. 預計最快幾時發放？

電子登記首10天（即2020年6月21日至6月30日）經核實登記人資格後，款項會同時於7月8日開始陸續存入登記人指定的銀行帳戶；而2020年7月1日或以後的電子登記，約1個星期可發放款項。

至於書面登記，由於處理時間較長，將會分開3批人士發放款項，65歲或以上人士最快可於7月20日收錢，詳情可即睇：https://bit.ly/37avhs9

Q5. 派錢方式？

電子登記人士將會透過指定的個人本地銀行戶口收取款項。財政司司長陳茂波指，經銀行電子登記方便快捷，亦會更快收到款項。至於書面登記的人士，可透過指定的個人銀行戶口收取款項；或選擇向香港郵政遞交書面登記表格，領取「抬頭支票」。

Q6. 在哪裡索取登記表格？

登記表格可在參與計劃的零售銀行的網頁、香港郵政的網頁及計劃網頁下載，或在銀行分行、各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區福利辦事處，以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心，索取表格。

Q7. 如沒有本地銀行戶口？

如欲透過香港郵政登記收取「抬頭支票」的合資格人士，亦可經香港郵政的網頁網上遞交電子登記表格。

Q8. 市民如何得登記成功？

不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到分別由銀行或香港郵政透過電話短訊、電郵或信件向登記人發出登記確認通知。

【派錢1萬】政府6月21日父親節接受登記 21間銀行及郵局登記申請

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記者：陳子謙