海洋公園6月13日重開　書展如期7月舉行

▲ 海洋公園將於本周六（13日）重開。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）表示，海洋公園將於本周六（13日）重開，預料會推出港人入場優惠，香港迪士尼樂園將於短期重開，而香港書展亦會如期在7月15至21日於灣仔會展舉辦。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園及香港迪士尼樂園自1月26日起暫停開放，至今已近5個月，其中海洋公園早前指，恢復營運初期開放時間為上午10時至晚上6時，並會實施多項防疫措拖，包括公園整體及個別機動遊戲和設施容客量均減低超過一半；所有劇場亦採取隔行入座措施；訪客須預先於網上登記以限制每日入場人次；所有訪客及員工進入公園前均須量度體溫；所有員工於園內任何範必須佩戴口罩，而訪客於公園入口及各景點、機動遊戲、零售店及室內設施均必須佩戴口罩。

香港迪士尼樂園亦已就重開做好準備，並早於5月19日一連三日進行「試行運作」，樂園發言人回覆TOPick查詢時表示，現正參照衛生當局的指引加緊準備樂園重開，詳情及重開日期將於稍後公佈，屆時亦將會實施一系列特別措施，為賓客及演藝人員提供一個健康和安全的環境。

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記者：陳曉瑩