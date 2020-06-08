高小生復課首日心情興奮 小六生把握畢業前「最後時光」 小五生考呈分試有壓力
小四至中二學生今日（8日）復課，疫情下在灣仔區有小學在校門放置兩部體溫探測儀作分流，學生有序步入校園。多名高小學生回校後均表示心情興奮，期待與闊別4個多月的同學見面，有小六生說會爭取小學畢業前的「最後時光」與同學聊天，有將於下月考小五呈分試的學生坦言擔心網上學習會跟不上進度，感到有壓力。
今早天公不造美，學生要冒雨回校。灣仔的聖公會聖雅各小學地下大堂門口，設有兩部A.I.紅外線體溫探測儀，學生回校分流清毒雙手及量體溫；另於3樓操場設置另一部體溫探測儀，供乘搭校車回校的學生使用。
多名高小學生均表示十分期待復課，小六生許心妍表示，「今年是我最後一年的小學生活，因停課跟班上同學差不多半年無見，希望在復課爭取最後時光，有個完美結束。」回校最想做的是與師生聊天，了解他們在停課期間有什麼活動。她指停課時主要透過電子平台Google Classroom「睇片」上課，要靠自律學習，面對即將升中，她已在疫情期間預先向獲派中學取得書單，買書溫習。
小五生丁巽晞說，對於復課感開心，「可以見返同學，過返正常嘅校園生活。」回校最想跟同學分享疫情下做了什麼事，「最難忘見到新聞報道的確診數字，同埋見到香港市民大量搜購口罩、消毒洗手液及米等物資，香港本身係資源好充足嘅社會，估唔到會有呢一面，所以覺得好驚訝。」
該校安排於7月進行小五呈分試，丁同學坦言，對於應考呈分試感到有壓力，因為停課的教學方式跟平日不同，擔心跟不上進度，會補習及利用網上資源溫習。
另一名小五生嚴敬民說，停課期間沒有約同學見面，但會與同學傾電話，「跟同學4個月冇見，都會好掛住佢哋，傾偈時唔會除口罩，避免傳染。」他亦指，「在家溫習、睇片有不明白的地方，老師亦不能即時解答，返學始終較容易明白。」有時亦會被家姐傾電話的聲浪影響，但對於考呈分試感到不太大壓力，平時有做補習社的功課，亦會減少打機，多做練習備戰。
小四生陳毅朗表示，停課期間在家上課都「學到嘢」，但有時難免會分心，「見到部手機喺隔離就忍唔住走去玩」。他又指，停課期間有做練習，復課後老師亦會跟他們溫習，故沒有太大考試壓力。他在停課期間主要留在家中，以及間中出外行街和打乒乓波，沒有約同學見面，對於復課能夠再見同學感到興奮，但亦會留意與同學保持距離。
小四生何昭然形容心情興奮、開心，與班上同學已連續3年同班，同學之間感情要好，疫情期間曾相約部分同學見面，但有避免太親密的接觸，如今復課亦會特別注意保持距離，「已經預咗唔可以成日痴咁埋，傾計會留意隔返段距離，唔想咁近可能會確診。」最期待與同學分享在家網上學習的情況，或談談電視劇橋段。
該校多名家長均表示希望子女能夠復課，並滿意學校的防疫措施安排，小五生家長劉生指兒子在家完成功課後便百無聊賴，認為復課都是好事，即使本地近日仍有零星個案，但他認為「唔擔心得咁多」，提高個人防疫意識便可。
小四生家長鄧太則說，她與女兒心情都很緊張，希望盡快復課，而近日本港疫情緩和，學生在學校保持個人衞生，相信也能夠避免感染，本身還育有一名就讀小三的兒子，她指自己從事網上零售工作，能夠彈性上班，故照顧子女的壓力不太大。
該校校長張勇邦表示，今日學生回校情況比想像中順利，今早下大雨亦「測試到最壞的情況」，若下周初小復課時，天氣仍然惡劣，或會安排更多學生分流至操場檢疫。而該校今日有4名學生缺席，當中1人從內地返港正接受家居檢疫。他指學校購買防疫物資共花費超過10萬元，包括3部A.I.紅外線體溫探測儀，共涉近2萬元，能夠即時拍照上傳至雲端方便校方翻查紀錄，以及購入圖書UV消毒機，並已在高小復課前預早向每人派發20個口罩備用。
本身亦是資助小學校長會名譽主席的張勇邦指，除了個別有較多跨境生的小學要延至9月進行小五呈分試，全港小學普遍安排於7月如期進行，部分有非華語生的學校，已提醒學生盡快回港接受檢疫。其學校今次呈分試的內容亦縮窄範圍，只涵蓋面授教學的內容。
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記者：馮琪雅