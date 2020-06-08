高小生復課首日心情興奮　小六生把握畢業前「最後時光」　小五生考呈分試有壓力

▲ 小四至中二生今（8日）早在滂沱大雨下復課，有家長親自送子女回校。（林宇翔攝）

小四至中二學生今日（8日）復課，疫情下在灣仔區有小學在校門放置兩部體溫探測儀作分流，學生有序步入校園。多名高小學生回校後均表示心情興奮，期待與闊別4個多月的同學見面，有小六生說會爭取小學畢業前的「最後時光」與同學聊天，有將於下月考小五呈分試的學生坦言擔心網上學習會跟不上進度，感到有壓力。

▲ 學校地下大堂入口設有兩部A.I.紅外線體溫探測儀，學生回校分流清毒雙手及量體溫。（林宇翔攝）

今早天公不造美，學生要冒雨回校。灣仔的聖公會聖雅各小學地下大堂門口，設有兩部A.I.紅外線體溫探測儀，學生回校分流清毒雙手及量體溫；另於3樓操場設置另一部體溫探測儀，供乘搭校車回校的學生使用。

▲ 聖公會聖雅各小學安排乘搭校車回校的學生於操場進行量體溫等檢疫安排。（林宇翔攝）

▲ 復課後課室座位以單行排列，圖為早禱情況。（林宇翔攝）

多名高小學生均表示十分期待復課，小六生許心妍表示，「今年是我最後一年的小學生活，因停課跟班上同學差不多半年無見，希望在復課爭取最後時光，有個完美結束。」回校最想做的是與師生聊天，了解他們在停課期間有什麼活動。她指停課時主要透過電子平台Google Classroom「睇片」上課，要靠自律學習，面對即將升中，她已在疫情期間預先向獲派中學取得書單，買書溫習。

小五生丁巽晞說，對於復課感開心，「可以見返同學，過返正常嘅校園生活。」回校最想跟同學分享疫情下做了什麼事，「最難忘見到新聞報道的確診數字，同埋見到香港市民大量搜購口罩、消毒洗手液及米等物資，香港本身係資源好充足嘅社會，估唔到會有呢一面，所以覺得好驚訝。」

該校安排於7月進行小五呈分試，丁同學坦言，對於應考呈分試感到有壓力，因為停課的教學方式跟平日不同，擔心跟不上進度，會補習及利用網上資源溫習。

▲ 小五生丁巽晞表示，疫情期間最難忘見到香港市民大量搜購口罩、消毒洗手液及米等物資。（林宇翔攝）

另一名小五生嚴敬民說，停課期間沒有約同學見面，但會與同學傾電話，「跟同學4個月冇見，都會好掛住佢哋，傾偈時唔會除口罩，避免傳染。」他亦指，「在家溫習、睇片有不明白的地方，老師亦不能即時解答，返學始終較容易明白。」有時亦會被家姐傾電話的聲浪影響，但對於考呈分試感到不太大壓力，平時有做補習社的功課，亦會減少打機，多做練習備戰。

小四生陳毅朗表示，停課期間在家上課都「學到嘢」，但有時難免會分心，「見到部手機喺隔離就忍唔住走去玩」。他又指，停課期間有做練習，復課後老師亦會跟他們溫習，故沒有太大考試壓力。他在停課期間主要留在家中，以及間中出外行街和打乒乓波，沒有約同學見面，對於復課能夠再見同學感到興奮，但亦會留意與同學保持距離。

小四生何昭然形容心情興奮、開心，與班上同學已連續3年同班，同學之間感情要好，疫情期間曾相約部分同學見面，但有避免太親密的接觸，如今復課亦會特別注意保持距離，「已經預咗唔可以成日痴咁埋，傾計會留意隔返段距離，唔想咁近可能會確診。」最期待與同學分享在家網上學習的情況，或談談電視劇橋段。

▲ 小四生何昭然說，復課後會注意與同學保持距離，「已經預咗唔可以成日痴咁埋。」（林宇翔攝）

該校多名家長均表示希望子女能夠復課，並滿意學校的防疫措施安排，小五生家長劉生指兒子在家完成功課後便百無聊賴，認為復課都是好事，即使本地近日仍有零星個案，但他認為「唔擔心得咁多」，提高個人防疫意識便可。

小四生家長鄧太則說，她與女兒心情都很緊張，希望盡快復課，而近日本港疫情緩和，學生在學校保持個人衞生，相信也能夠避免感染，本身還育有一名就讀小三的兒子，她指自己從事網上零售工作，能夠彈性上班，故照顧子女的壓力不太大。

該校校長張勇邦表示，今日學生回校情況比想像中順利，今早下大雨亦「測試到最壞的情況」，若下周初小復課時，天氣仍然惡劣，或會安排更多學生分流至操場檢疫。而該校今日有4名學生缺席，當中1人從內地返港正接受家居檢疫。他指學校購買防疫物資共花費超過10萬元，包括3部A.I.紅外線體溫探測儀，共涉近2萬元，能夠即時拍照上傳至雲端方便校方翻查紀錄，以及購入圖書UV消毒機，並已在高小復課前預早向每人派發20個口罩備用。

▲ 聖公會聖雅各小學校長張勇邦。（林宇翔攝）

本身亦是資助小學校長會名譽主席的張勇邦指，除了個別有較多跨境生的小學要延至9月進行小五呈分試，全港小學普遍安排於7月如期進行，部分有非華語生的學校，已提醒學生盡快回港接受檢疫。其學校今次呈分試的內容亦縮窄範圍，只涵蓋面授教學的內容。

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記者：馮琪雅