【美白肌膚】日本雜誌《LDK》嚴選8大美白化妝水　肌研性價比高擠身第2位

▲ 《LDK》嚴選8大美白化妝水。

經常聽到「一白遮三醜」這句說話，道出了女人對於白皙皮膚的追求。炎炎夏日，大家除了外出時要選用好的防曬產品以防紫外線，亦可以由保養入手。日本女性消費雜誌《LDK》評選了多款美白化妝水，並選出8大美白化妝水。

C級

第8名：Ampleur煥白亮肌活膚水II

保濕力：D

成分：D

使用感：B

價錢：¥5,500/ 120ml（約$389）

第7名：Predia 海沁泉前導奇肌水

保濕力：D

成分：C

使用感：C

價錢：¥3,960/ 170ml（約$280）

B級

第6名：Ettusais零毛孔淨荳亮白美肌水

保濕力：A

成分：D

使用感：B

價錢：¥1,650/ 160ml（約$117）

產品添加美白藥用有效成分維他命C誘導體，令肌膚變得透明光滑。

第5名：樂敦Melano CC美白淡班維C化妝水

保濕力：B

成分：C

使用感：B

價錢：¥996/ 170ml（約$70）

產品主要是針對局部色斑、痘印及痘痘粉刺等肌膚問題，長時間使用對均勻膚色有改善效果。

第4名：FANCL美白化妝水 (II-滋潤)

保濕力：B

成分：C

使用感：B

價錢：¥1,870/30ml（約$133）

產品含金盞花萃取精華，聲稱可在黑色素初形成時抑制並消除。成分中的「持續型維他命C誘導體」及「橄欖葉萃取精華」，可使維他命C的成分加速被肌膚細胞吸收，達到美白效果。

第三名：Dr. Ci:Labo 377 VC 綻白深層淨斑化妝水

保濕力：B

成分：C

使用感：B

價錢：¥4,950/ 150ml（約$350）

377VC系列著重於美白淡斑，能夠抑制促進黑色素增生的酪氨酸酶的活性，有效針對各類色斑並預防斑點形成，能改善肌膚黯沉等問題。

A級

第二名：肌研白潤美白化妝水

保濕力：C

成分：A

使用感：B

價錢：¥968/ 170ml（約$68）（屈臣氏網上售價為$135）

肌研的產品一向性價比高，深受OL歡迎，曾在日本創下「平均每4秒賣出1瓶」的銷量。這款產品透過美白、保濕、抗氧三重美白浸透技術，由內至外調和膚色，達致美白效果。成分含熊果苷、美白成分白藜蘆醇、維他命C及B3，有效抗氧化、抑制黑色素、淡化及減少色斑。

第一名：Dr.K Cocktail V Lotion

保濕力：B

成分：A

使用感：A

價錢：¥7,799/ 150ml（約$545）

品牌由皮膚科診所院長龜山孝一郎創立，這款化妝水含有由12種類維他命構成的混合維他命V12、玻尿酸及膠原蛋白等成分，更多次登上@cosme化妝水排行榜首位。除了用作一般化妝水，更可以作為導入美容液。

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責任編輯：陳珈希