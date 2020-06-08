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【新冠肺炎】袁國勇研究團隊證實嗅覺障礙是重要病徵　有患者需逾20天才恢復嗅覺

社會 12:56 2020/06/08

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不少新冠肺炎患者在確診後提及其嗅覺功能受到影響，但臨床醫學上一直欠缺針對患者的嗅覺功能進行定量檢測的研究。港大醫學院微生物學系研究團隊，為新冠肺炎患者及健康人士進行臨床檢測及比對分析，發現有67%患者出現嗅覺障礙病徵，有患者須逾20天才開始恢復嗅覺功能。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院微生物學系名譽臨床導師鍾瑋軒為首的研究團隊，為18名於4月份確診、並在瑪麗醫院及東區醫院留醫的新冠肺炎確診者，進行定量檢測及比對研究。

結果發現，67%（12名）患者出現嗅覺障礙病徵，當中只有2名患者，除了嗅覺障礙病徵以外並沒有出現任何其他病徵。在定量嗅覺功能偵測時，發現患者比健康對照群組的測驗結果較差，即使大部分患者沒有呈現鼻竇炎、嗅裂阻塞等病徵，但團隊仍在患者的鼻黏膜下，發現了CD68+巨噬細胞帶有新冠病毒抗原，顯示即使在炎症不嚴重的情況下，新冠病毒仍可導致嗅上皮的滲透性感染。

研究亦指出，在康復期間，大部分患者的嗅覺功能都有所改善，但恢復時間不一，當中有2名患者嗅覺功能的恢復時間長達超過20天。研究團隊亦發現有部分患者因嗅覺功能障礙的問題而感到情緒低落，因而導致食慾降低並影響進食意欲。相關研究成果已於國際科學期刊《Open Forum Infectious Diseases》發布。

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 袁國勇 香港大學李嘉誠醫學院

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