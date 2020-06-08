【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴　三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校

▲ 三孩之母梁芷珮放棄買樓，寧供孩子讀國際學校。

身為三孩之母、有「人妻女神」之稱的梁芷珮（Christy），憑TVB旅遊節目《潮甚麼》廣受觀眾歡迎。早在19歲已當人母的梁芷珮，對育兒有另一番見解，育有三名孩子卻未想過買樓，反而跟丈夫把所有收入投放在孩子身上，供讀國際學校。

現年38歲的梁芷珮與丈夫育有三名孩子，長子已16歲，次子與幼女分別9歲和7歲。她曾坦言19歲成為人母，全因自己從小很喜歡小孩，又剛好遇著意見一致的丈夫，情投意合便決定成家。又因為年僅19歲已經成為媽媽，讓梁芷珮的人生目標非常清晰，努力賺錢照顧家庭和孩子。

梁芷珮與攝影師丈夫面對子女時，她負責擔任照顧者，而老公則是位「多功能爸爸」，能夠陪孩子玩樂，同時又扮演「醜人」在適當時候責罰孩子。

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▲ 次子日前剛過生日。（instagram圖片）

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積蓄放在孩子身上

在教育上，梁芷珮夫婦想法一致，都認為傳統學校令孩子壓力太大，又希望子女能在輕鬆的環境下成長。

所以，梁芷珮決定將三名孩子都送往國際學校就讀，雖然學費比傳統學校貴得多，但夫婦認為將金錢花在孩子身上更實際，故將所有積蓄和收入都放到孩子身上。

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▲ 梁芷珮丈夫在外國長大，傾向以輕鬆的方法教育孩子。（instagram圖片）

梁芷珮夫婦拒做樓奴

同樣亦因為子女，梁芷珮與丈夫放棄了買樓念頭。

她接受《經濟日報》訪問曾解釋，一來覺得香港樓價高企，要買入一個一家五口同住又空間感足夠的單位負擔不來，二來認為把金錢投放在孩子身上更實際。

梁芷珮與老公選擇在孩子學校附近租樓，節省上學的時間及開支。

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▲ 梁芷珮把握各種機會帶子見識世界。（instagram圖片）

身為旅遊節目主持的梁芷珮，與擔任攝影師的丈夫，二人都認同要讓孩子多接觸新事物、開拓眼界，故出埠拍攝旅遊節目時，經常帶同孩子同行。她在工作後延長行程逗留當地，讓孩子感受當地文化和歷史。

比如，之前試過花一年時間，讓子女暫停學業，隨夫婦到外地旅遊學習，至今孩子們對於曾到訪過的地方仍非常深刻。

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