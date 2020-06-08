【海洋公園6.13重開】11歲或以下小童及長者免費入場　成人7折購票

▲ 海洋公園將於本周六（13日）重開，並推出多項港人優惠。

海洋公園將於本周六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園，並推出多項港人優惠，其中11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券；成人亦可以7折優惠﹑即港幣350元購買門票，同時獲贈同等價值的港幣350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店；而65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，更可享指定產品7折優惠及優先乘坐登山纜車。

海洋公園表示，於休園期間錯過生日優惠的港人，於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場，想了解哪些港人受惠，請看：【下一頁】

而智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈一個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

▲ 海洋公園重開首個半月的港人優惠詳情。（圖片由海洋公園提供）

▲ 海洋公園重開首個半月的港人優惠詳情。（圖片由海洋公園提供）

公園亦推出門票及酒店住宿優惠，以1,998元可享豪華客房住宿一晚及自助早餐（兩位成人及一位小童）外，亦包括公園兩張成人及一張小童入場門票，以及總值港幣 1,000元可於酒店或園内指定餐廳使用的餐飲現金券。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，由於世界各地的疫情仍然持續，預計市場環境在短期內將持續嚴峻，公園必須繼續採取謹慎的成本控制措施，包括維持管理層減薪及員工放無薪假的安排，以便在有限的資源下維持公園的最佳營運狀態。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩