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【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張

精明消費 13:28 2020/06/08

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

海洋公園重開，1月26日至6月12日生日港人 ，可領取免費門票一張。

海洋公園將於6月13日重開，公園將會推出一系列港人專享優惠，當中包括於1月26日至6月12日生日的港人，可領取免費門票一張。

海洋公園表示，於1月26日至6月12日生日的港人，可於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場。而智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈一個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

除以上優惠，港人於6月13日至7月31日期間到訪海洋公園，當中包括11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券。成人除可以7折優惠（港幣350元）購買門票，更可獲贈同等價值的港幣350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店。65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，更可享指定產品7折優惠及優先乘坐登山纜車。

海洋公園其他優惠，即睇【上一頁】

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責任編輯：黃存新

海洋公園 門票 著數優惠

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