梁詠琪加盟環球推出首張概念專輯　靚媽Gigi騷46寸長腿

▲ 梁詠琪加盟環球首張概念專輯《PRELUDIO》

Gigi梁詠琪加盟環球首張概念專輯《PRELUDIO》將於6月10日（星期三）上市，早前Gigi為唱片拍攝封套，除特別訂製一條鮮紅如玫瑰的長裙拍攝封面，造型師還精心揀選了另一套純白色的半透上衣、配襯一條可盡騷Gigi的46寸長腿絲襪。

但這套衫卻令她大傷腦筋：「今次真的遇到入行以來十大最俱挑戰的服飾，哈哈！始終平日在家，都會同囡囡都會做甜品、焗蛋糕，只好在拍攝前，努力在家做腿部運動，感恩相片出來的效果，大家都好滿意。」

▲ 相隔4年再發專輯的梁詠琪表示，這張碟是給老公和女兒的小禮物。

這次為配合音樂旅途上新的一頁，Gigi與創作團隊花盡心思：「相隔4年再發專輯，於我來說是一個全新開始，所以選用西班牙語PRELUDIO做碟名，我覺得幾新鮮，而且家庭佔了我生命中的一大部分，用西班牙文揭開我的人生另一『序幕』，也是給老公和女兒的一份小禮物。」

成為媽媽後，Gigi得到另一個身份就是「說書人」，這次Gigi成為歌迷樂迷的「說書人」，以三首歌曲《再見灰姑娘》、《平安夜》及《100層樓的家》，帶大家進入她的閱讀世界。

Gigi表示：「童話書看似簡單的給小朋友看的故事，但我發現，其中隱藏著不小人生大道理，所以這專輯其實是給成人收看的童話書，希望這本書可以帶俾大家多一點正能量和希望。」

▲ 梁詠琪騷長腿。

《PRELUDIO》Deluxe Boxset除4首故事歌曲，還有6個音樂故事。封面以紙藝方式立體呈現，以不同立體剪裁拼湊而成紙藝森林，全人手製作，甚花費功夫和時間。

▲ 梁詠琪《PRELUDIO》將於6月10日推出。

Gigi就是走進森林裡的童話故事主人：「很喜歡這個設計，在現場看到大家逐張逐張人手造出來，Designer更通宵製作，真的好感動！走進去時也要小心冀冀，行錯一步都會摧毀了大家的心血，我特別感恩大家為了一件事而不惜犧牲睡眠時間，更感謝唱片公司在經濟低迷的時候仍堅持不計成本發專輯，一切盡在不言中。」