【中佬唔易做】古明華爆膽囊急瘦10多磅　敖嘉年無懼事業低潮　

▲ 古明華跟敖嘉年齊齊跳出舒適圈。

古明華與敖嘉年早前參與拍攝ViuTV真人騷《中佬唔易做》，二人體驗中年大叔中年轉行的艱辛。現實中，56歲的古明華與43歲的敖嘉年，同樣選擇在「中佬」階段跳出舒適圈，相繼離開TVB向外闖，因為二人覺得事業發展，不應受年齡所規範。

事實中年轉行並非容易事，古明華跟敖嘉年拍《中佬唔易做》時，暫時放下藝人身份，挑戰其他工作。古明華變身家品店店員，而敖嘉年就做電單車外賣員。二人接受TOPick專訪，大談「轉行」的艱辛。

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▲ 敖嘉年跟古明華相繼離開無綫。 （黃建輝攝）

敖嘉年「轉行」送外賣

在節目中，敖嘉年體會日曬雨淋的辛苦：「第一天曬到個人兩截色，第二天就要淋雨，別以為穿了雨褸就沒事，連口罩及內褲也濕透。」

某天送外賣時見到一位「行家」炒車，嘉年即上前幫忙執拾，他說：「他最緊張是那份外賣食物，那一刻我好心噏，搵食沒辦法。」

▲ 敖嘉年於節目裡做電單車外賣員。

古明華「轉行」售貨員

至於古明華明白到當售貨員並非易事，他說：「起初以為伶俐口齒便可，原來要做充足的準備，要習慣工作的節奏，連向客人點頭也要學習。」

人到中年但求生活穩定，嘉年跟古明華卻認為「中佬」也有好多可能性。

敖嘉年說：「我有很多朋友都轉了行，始終要搵食生存，不轉行是不可能的事，當然過度期是辛苦，但當你找到生存的技能時，就可以捱得過。」古明華即回應：「若果被解僱了，不轉行可以怎麼樣呢？因為年齡問題而不轉行，是不設實際的想法。」

▲ 古明華於節目裡化身店員。

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敖嘉年不受心魔困擾

嘉年與古明華於中佬之齡跳出舒適圈，相繼離開TVB向外發展，嘉年說：「剛巧想嘗試其他工作模式，緣紛到了便試下。我覺得不要等關係最差劣才離開，現在剛剛好，就出去闖下，始終地球是圓。」

古明華表示：「出去了感覺幾舒服，縱然疫症令我像在吃『穀種』，幸好有點儲蓄撐得住，起初會有一點徬徨，但相信疫情過後有另一番天地。」

二人現在均屬自由身，轉了工作模式卻不太擔心。敖嘉年更透露正跟ViuTV斟洽演出劇集：「TVB出身的台前幕後個個如鐵打一樣，在這裡都適應到，出到來一定沒問題。」

加入演藝圈將近25年，二人曾歷過迷惘或迷失期，驀然回首，只是一個過程。敖嘉年說：「始終演員是好被動，當遇上好角色時會忘記一切，不停努力去演。但停下來的時候會很多思緒湧現，是否外間人所說的低迷？純粹是自己想出來，是內心的心魔。」

▲ 入行多年的敖嘉年曾歷迷失期。（黃建輝攝）

▲ 敖嘉年憑《巾幗梟雄》裡「排骨仔」一角而受注目。（電視截圖）

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古明華與病魔博鬥

1994年入行後，古明華兼任拍劇及配音工作，直至2009年加入TVB配音組後，收入才變得穩定，之前亦歷過迷失期：「像我這種年紀，在8、90年代有好多賺錢機會，我卻選擇了拍戲，賺的錢不多，未能給予家人充裕的生活，其實是自私，之後加入配音組是想家人有更好的生活。」

▲ 古明華早前接受膽囊手術。（黃建輝攝）

古明華跟家人同樣經歷過病患，女兒10歲開始患上「腎小球炎症」，而古明華除了於4年前患上肺結核，今年3月因膽囊問題要接受手術，瘦了10多磅。

多年跟病魔博鬥，令古明華有深深體會：「當年醫生跟我說可能是肺癌，那時候的我開始自責跟內疚，覺得對不起很多人，又怨懟自己的無能，那一刻很需要朋友。」

古明華續說：「開始會反思，只做好自己及對親人好是不足夠，對朋友都要好，因為一個人力量很渺少，朋友的能量才會大，那一刻開始改變做人態度，要多點幫忙周遭的人。」

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▲ 古明華跟女兒也經歷過病患。（取自instagram）

現在的古明華明白人生無常，更珍惜生命：「我那位60歲的哥哥打算去台灣環島單車遊，我叫他不要去，人生無常，怕有危險事發生。他仍然有家人需要照顧，要對家人負責任，萬一出了事，家人會傷心。」

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記者：游艾維