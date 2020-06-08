【海洋公園6.13重開】入場人次減至少一半事前須網上預約　7月底前逢周二休園

▲ 海洋公園將於本周六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園將於本周六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園，重開後將實施一系列防疫措施，包括加強景點、機動遊戲及設施清潔消毒，以及所有遊客及員工必須於入園前量度體溫並於園內任何範圍佩戴口罩，而恢復營運首兩週公園整體客容量將減至四分之一，其後會逐步提升至原來客容量的一半，個別景點客容量則會減低一半，以為訪客留有適當的社交距離，同時透過網上預約系統確保公園人流少於上限。

【海洋公園6.13重開】11歲或以下小童及長者免費入場 成人7折購票

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張

海洋公園表示，恢復營運首兩星期即時入場人次的最高客容量由3.63萬人次減至9,000人次（25%），其後逐步遞增至1.8萬人次（50%），入場者須提前憑入場門票於網上預約到訪日期，以限制每日入場人次及減低群眾聚集；而個別機動遊戲和設施客容量亦減低一半，所有劇場亦採取隔行入座措施。

公園解釋，除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3至11歲小童外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期；遊客可於公園官方網站（www.oceanpark.com.hk）選擇14 天內的入園日期，預約8 人或以下群組到訪；成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，遊客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

海洋公園6月13日重開 書展如期7月舉行

海洋公園恢復營運初期防疫措拖及營運安排：

海洋公園將於6月13日於恢復營運，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園。

首兩星期即時入場人次的最高客容量由36,300人次減至9,000人次（25%），其後逐步遞增至 18,000人次（50%）。

訪客須提前憑入場門票於網上預約到訪日期，以限制每日入場人次及減低群眾聚集。

個別機動遊戲和設施客容量亦減低一半，所有劇場亦採取隔行入座措施。

公園手機應用程式的「預約通行證」免費預約景點會增加至最多6個，讓訪客預約遊玩時段，減低輪候區人群聚集。

所有訪客及員工進入公園前均須量度體溫，公園救護員會為體溫超過38°C的人士提供協助，包括召喚救護車將不適人士送院治理。

所有訪客及員工於園內任何範圍必須佩戴口罩（進食時除外），訪客可於公園指定地點購買口罩，所得收益扣除成本後將撥捐香港海洋公園保育基金。

大部分設施的出入口增設消毒搓手液機，供訪客使用。

於輪候區以顏色膠帶貼上「X」的方格標示，區隔每組訪客，以保持安全的社交距離。

定期為主要設施噴灑納米光觸媒塗層，並每1至2小時清潔消毒。

園內所有冷氣過濾裝置均噴灑由香港科技大學團隊研發的菌魔力百里香消毒劑，以長時間殺滅99%病毒與細菌，減低空氣傳播的機會。

清潔團隊每晚以高壓噴槍於園區進行深層清潔。

園內所有餐廳的每張桌子之間保持1.5米距離及每枱食客上限為8人。

所有餐飲設施於每日的營業前後均會徹底清潔及消毒，員工不會預先放置餐具，改為客人點菜後才放置餐具及酒精濕紙巾。

所有餐牌於營業前及每位客人使用後均會進行清潔消毒。

所有餐飲部員工在處理食物時必須佩戴口罩及手套，食物從廚房運送到餐桌時均會以食物蓋遮蓋，以減低暴露於空氣中的時間。

所有動物展館入口區均設置消毒地毯及消毒搓手液機。

訪客遊覽公園期間必須佩戴口罩，公園亦會安排職員於各動物展館內限制人流及確保所有訪客均有佩戴口罩。

所有「與動物親上加親」活動將會暫停。

持續對動物作健康檢查、觀察和指數測量。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩