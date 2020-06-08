【酒店優惠】海洋公園聯乘萬豪酒店將推優惠　住宿+自助早餐+門票1998元起

▲ 海洋公園將聯同香港海洋公園萬豪酒店推出食住玩優惠！

海洋公園將於6月13日恢復營運，並推出一系列的港人專享優惠，當中包括聯同香港海洋公園萬豪酒店推出港幣1,998元起的飲食住玩樂優惠，適合一家三口享受家庭樂！

「優哉游哉『港∙住∙食』住宿計劃」

海洋公園聯同香港海洋公園萬豪酒店推出港幣1,998元起的「優哉游哉『港∙住∙食』住宿計劃」，兩位成人及一位小童除可享豪華客房住宿一晚及自助早餐外，更可獲海洋公園兩張成人及一張小童入場門票，以及總值港幣 1,000元可於酒店或園内指定餐廳使用的餐飲現金券。

這個優惠連加一收費$2197.8起，平均每人$732.6起，只是飲食優惠和門票都回本了！海洋公園發言人表示，此優惠的推廣期至2020年9月30日，惟此優惠仍有待推出，大家可密切留意酒店官網最新消息，大家到時候要把握機會搶購了。

海洋公園網上預約系統控制人流

海洋公園表示，為訪客留有適當的社交距離，同時透過網上預約系統確保公園人流少於上限。除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。

訪客可於海洋公園官方網站（www.oceanpark.com.hk）選擇14 天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

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責任編輯：陳珈希