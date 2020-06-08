統計處調查推算全港有63萬多名煙民　吸食電子煙比率無增加

▲ 封螢指，結果顯示青少年吸煙情況趨勢有下降，惟年紀較大的吸煙人士，其戒煙動力較低，因此當局會加強這方面的服務。（程志遠攝）

衞生署今日（8日）公布最新的吸煙調查結果，指2019年本港吸煙人口比率較2年前上升0.2個百分點，至10.2%，推算全港有63.7萬多名煙民，其中女性煙民比率有輕微上升趨勢；至於使用電子煙比率則無增加。

政府統計處於2019年4月至7月間，訪問約1萬名15歲以上人士，進行全港吸煙人口估算。結果發現，2019年本港吸煙人口比率為10.2%，估算全港有63.7萬多名煙民，較2017年的同類調查結果上升0.2%；而每日吸煙量為每日12.7支，與2017年的情況相若。衞生署控煙酒辦公室主管封螢指，由於統計學上的誤差，這項數據實際無顯著分別。

按年齡組別計算，男士的吸煙情況與2017年結果一樣，為18.1%，惟女士則較2017年上升0.5%，達至3.2%。此外，男性的20至29歲及40至49歲組別的吸率比率為9%及23.2%，分別下降2.6%及3%；惟50至59歲則上升3.4%。

今次的調查更首次涵蓋使用加熱煙產品，每日使用電子煙的情況為0.1%，而約有1.3萬人為每日使用加熱煙，佔全港人口0.2%。與2017年相比，比率無增加。

此外，港大公共衞生學院於2018年10月至2019年7月訪問約5萬名小四至中六學生，了解他們吸煙的情況。結果顯示，小四至小六及中一至中六學生兩組人，其吸煙的情況分別為0.1%及1.5%，即有減少的情況，且吸食電子煙的情況亦同樣有下降。封螢指，結果顯示青少年吸煙情況趨勢有下降，惟年紀較大的吸煙人士，其戒煙動力較低，因此當局會加強這方面的服務。

對於立法會審議禁止電子煙草案的委員會早前決定中止工作，她表示遺憾，並指雖吸食電子煙及加熱煙的情況未成普遍趨勢，當局會繼續以現有的條例規管，亦會加大宣傳吸煙的禍害，避免煙民接觸新產品。

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