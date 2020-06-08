涉阻礙警長截查少年　50歲清潔工阻差辦公罪成候判

▲ 涉案被告何永隆（50歲）。（資料圖片）

去年8月5日大三罷當天，全港多區有示威事件，五旬清潔工疑阻礙警長截查少年，案件經審訊後，今（8日）於九龍城裁判法院被裁定阻差辦公罪成。裁判官接納警長為誠實可靠的證人，又指根據錄影片段，當時被告是故意走向警長方向，而被告使警方失去調查機會，考慮到案情嚴重，傾向判以監禁式刑罰。被告還柙至6月19日判刑，期間索取背景報告及社會服務令報告。

涉案被告何永隆（50歲）早前否認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪。控罪指，他於2019年‪8月5日在‪深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤。

裁判官今裁決時，控方證人警長馮耀彤早前作證時，供稱案發時附近可能有人干犯非法集結罪，而當時有1名灰衣少年指罵警方，他打算上前截查該名少年，但被告從右方走到他面前、胸口貼胸口，伸開雙手阻擋他繼續前進，並問他「你做乜嘢？」，隨後高呼「走！走呀！」，及後該青年逃去，警長拘捕被告。

裁判官指，辯方在審訊中質疑警長供詞的可信性，指警長的記事冊中沒有記錄有關事情，又指當時警長拘捕被告後，沒有警誡被告，而且從錄影片段中，聽見被告被捕及被帶上警車途中，一度高呼有警員扭他手臂。

裁判官認為，警長未有記錄當時情況的細節，純屬一時遺漏，亦接受警長指會由刑偵同事接手的說法，不影響警長供詞的可信性。

裁判官又指從現場錄影片段中，警員拘捕被告時使用的武力程度恰當，亦看不見有扭手臂的情況，而且被告其後亦沒有向警署值日官投訴，故接納警長為誠實可靠的證人。

裁判官續指，辯方倚賴被告在警署錄影會面中的說法，指被告當時只是途人，但突然有多名警員走向被告，而被告當時只是舉高雙手。裁判官認為，根據現場錄影片段，當警長走向案中灰衣少年時，被告與灰衣少年之間相隔1名女子，其後看見被告是走向灰衣男子，過程中被告沒有舉起雙手，與其錄影會面說法不一致。

裁判官指案中警長當時身穿防暴裝，被告應該了解當時警長的身份及正在執行職務，而被告走向警方與灰衣少年之間已構成阻礙，加上當時警方與灰衣少年未有發生爭執，不存在被告介入調停等理由或辯解空間，故裁定被告罪成。

辯方求情時，指被告於20年前開始受精神問題困擾，於2007年至2008年期間曾嘗試自殺，其後仍有情緒問題，至今仍須每月覆診，而被告父親在案發3天後去世，亦為被告帶來打擊。辯方另呈上被告胞妹的求情信，及引用「以胸襲警」案，希望法庭考慮即時監禁以外的刑罰，又指出被告雖於2014年曾有1項普通襲擊的案底，但其後一直行為良好。

裁判官指，當時警方懷疑該灰衣少年涉參與非法集結，而被告行為使警方喪失調查機會，因此案情要較辯方所引的案例嚴重，明言會傾向考慮監禁式刑罰，但現階段仍考慮其他刑罰，押後至6月19日判刑，期間索取背景報告及社會服務令報告，被告還柙候刑。

另外，早前在審訊中，有人指稱看見案中警長在庭外曾使用電話，懷疑警長使用電話自拍，法庭一度以案中案的形式處理，最終裁判官裁定警長只是使用電話作鏡子之用，亦不影響警長的供詞可信性。

記者：王仁昌