【冷氣病】愛歎冷氣風扇爽吹臉部可致面癱　中醫：大汗淋漓切忌進入冷氣地方【內附夏日保健貼士】

▲ 中醫師陳俊傑指出，冷氣風寒，屬中醫學說中外邪的一種，直吹身體會對人體有害。

雖說：「未食五月糉，寒衣未入櫳。」但從5月開始，香港的氣溫已經屢破30度，不少人指要晚晚開冷氣，才能入睡。天氣又濕又焗，開冷氣雖然舒服，但其實暗藏傷害。

香港夏天濕熱、翳焗，鬧區如旺角、尖沙咀等又曬又無風，室內外溫差十分大。註冊中醫師陳俊傑指，夏季求診人士多數分兩類，一為受外在環境，如天氣所影響而染病，二為個人生活習慣，如愛喝冷飲、長吹冷氣而致。前者可影響皮膚，後者或出現頭痛、面癱等問題，統統都不能忽視。

▲ 愛喝冷飲、長吹冷氣，或出現頭痛、面癱等問題。（Getty Images）

冷氣直吹 可致痛症面癱

如欲避暑，最佳方法就是留在室內歎冷氣。不過，冷氣風寒，屬中醫學說中外邪的一種，直吹身體會對人體有害。

冷氣直吹身體部位，起初只會影響該位置的氣血運行，氣血好易復元。但久而久之，吹得太多，則會傷害該部分的經絡，要透過治療慢慢修復。

▲ 註冊中醫師陳俊傑指，若於戶外逗留時間長，暴曬、流汗過後別立即走入冷氣環境，應找個有瓦遮頭、有微風的室外環境待一會，逐步降低體溫，再進商場。否則溫差太極端，會增染病風險。（湯炳強攝）

冷風直吹身體任何位置都會有影響，陳醫師逐一解釋：

頭頸部

可致長期頭痛、頭暈或頭麻，也較易感冒。痛症可無間斷出現，半夜、飯後都會，嚴重會影響睡眠、精神難以集中；若吹一段短時間，可稍飲薑水、香茅茶，助驅寒暖胃。若坐正風口位，可加塊冷風檔避免直吹，或索性調位。

胃腹部

會惹肚瀉、肚痛，或加劇經痛。另外有機會胃納不佳、腰痛等。若女生在室內運動場跑步、穿露臍裝，跑步時氣血運得快，則沒問題。但休息時應用雙手或衣服擋肚，為其取暖，避免腹部受涼。

臉部

歪嘴、雙眼難以閉合，半邊臉癱瘓動不了、流口水等。香港人一方面休息不足、抵抗力差，壓力又大，再加上冷氣開得大，面癱最近愈來愈普遍。

不少病人更因面癱而失眠、情緒差，出現精神病徵狀，如抑鬱症；面癱若於病發1星期內求醫，藥物配上針炙，最快1星期可有改善。若拖半年至1年時間才治療，康復時間將花上約兩倍以上。

陳醫師指，冷氣病的好發組群為20歲至30多歲的人士。「因他們未知自己身體開始變差變弱，還在過年輕時的生活方式，中年人士反而懂得適時穿外套。見過20多歲的人面癱，最年輕的只有10多歲。」

▲ （Getty Images）

夏日保健貼士

1.風扇絕對不能直吹臉部，要時不時轉換位置，否則易起敏感。

2.冷氣維持在24至26度。

3.飲食清淡，避免濃味、煎炸食品。

4.多吃瓜果類，如青瓜、絲瓜等，烹調的時候下少許薑或胡椒，以辟其寒氣，讓它在微寒的狀態下，既清熱，又不傷脾胃。但吃苦瓜、冬瓜則要注意，每月一兩次無問題，但不能過量。吃一兩次能清虛火，再吃就有機會傷本，長者易抽筋，體質弱的女生會頭暈。

5.盡量把汗珠擦乾才入冷氣房，否則衣服吸乾汗水，長期「醃住」皮膚，濕氣長駐於某一位置，將來易風濕發作，肩頸膊痛更嚴重。

記者：吳霆俊