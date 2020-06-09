【小一報名】東區一條龍直資港大同學會小學　6月13日截止申請

▲ 位於東區的港大同學會小學將於6月13日截止申請。（黃建輝攝）

東區直資小學港大同學會小學（下稱港同）是其中一所搶手的直資學校，並與直資中學港大同學會書院一條龍，中學部曾出產中學文憑試（DSE）狀元。港同將於6月13日截止2021-22年度小一入學報名，有意為子女報讀的家長要把握機會。

港同採取活動教學，以探索式學習為主，例如設有小組學習，而且小一至小二不設考試，以進展性評估如工作紙、專題研習等，評估學生的學習進度。港同深受家長歡迎，去年吸引逾6,000人報名。該校2019-20年度學費為$31,160，分10期繳交。

網上報名或到校交表

因應新冠肺炎疫情，港同本年度不舉辦小一入學簡介會，改於網上播放相關短片，家長可到學校網頁瀏覽影片。學校於6月1日至13日中午12時接受小一入學申請，家長可於網上報名，填妥報名表、上載所需文件及支付報名費。

此外，家長亦可選擇於學校網頁下載報名表，在6月8日至13日中午12時或以前，於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時；星期六上午9時至中午12 時）親臨港同，將報名表、所需文件及報名費支票投進學校門口保安亭的收集箱內。校方會在5個工作天内致電確認收妥報名表。

面試分三階段進行

校方將進行三階段面試，第一階段將於9月11日、12日或13日進行，申請人將以小組形式與老師會面，結果會在9月23日公布，大約百分之十五的申請人將獲邀參加第二階段面試。

第二階段面試在9月29日至10月16日進行，申請人將以小組形式與校長 / 副校長 / 主任會面。本階段約有百分之三十的申請人可參加第三階段面試，結果將於10月22日公布。

至於第三階段面試將於10月28日至11月20日期間舉行，由1至2位家長或監護人陪同申請人與校長或副校長會面。小一新生錄取名單將在2020年11月下旬公布。

港同於學校網頁公布今年的小一入學面試內容，主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察小朋友的行為、社交表現、理解及表達能力。面試涵蓋5部分，包括認讀中、英文基本字詞；考核數學基本概念，包括數數、加減、推理；生活常識問答；根據故事及老師的指示進行互動遊戲；分享所閱讀過的書籍內容等。

港大同學會小學

地址：香港柴灣怡盛街9號

電話：2202 3922

網址：www.hkugaps.edu.hk

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責任編輯：李世聰