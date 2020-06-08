  • 26°C
香港時間 : 2020608日 (週一) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海洋公園6.13重開】小狐獴大象龜新展館7月開幕　盈盈樂樂展館暫停開放

社會 14:12 2020/06/08

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」將於7月開幕。（經濟日報資料圖片）

海洋公園將於本周六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園，屆時會限制每日入場人次及實施一系列防疫措施，並推出多項港人優惠。公園表示，位於威威天地的全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」將於7月開幕，展館內將有狐獴和亞達伯拉象龜，供遊客了解有關動物的特性。

【海洋公園6.13重開】11歲或以下小童及長者免費入場　成人7折購票

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張

公園說，大熊貓「盈盈」與「樂樂」早前首次成功自然交配，為了讓護理員專注照顧牠們，「大熊貓之旅」展館將暫停開放，園方亦會密切觀察「盈盈」的身體狀況及日常行為變化，預料其最早可於今年6月下旬出現荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象，但這些跡象亦可能是假懷孕所致，公園將會視乎盈盈的狀況，適時公佈最新消息和「大熊貓之旅」展館的重開日期。

【海洋公園6.13重開】入場人次減至少一半事前須網上預約　7月底前逢周二休園

海洋公園6月13日重開　書展如期7月舉行

海洋公園續指，重開後會推出免費教育活動「Redd’s五感發現之旅」，鼓勵兒童透過與不同物件互動，並尋找園內的小動物，引導他們透過五感：視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，細心觀察身邊的事物，發掘當中趣味；7月將推出的「花草麵包創作坊」，利用不同的時令蔬果、香草和食用鮮花，讓家長和小朋友發揮無限創意，烘焙屬於自己的特色麵包。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

海洋公園 大熊貓

最高瀏覽

【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到
17:36 2020/06/07
【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到
【雷電交加】連夜暴雨港媽廚房疑「俾雷劈」　爐頭玻璃面碎裂網民助解開謎團
12:55 2020/06/07
【雷電交加】連夜暴雨港媽廚房疑「俾雷劈」　爐頭玻璃面碎裂網民助解開謎團
【天王爸爸】黎明重返TVB森美Do姐爭合照　暖爸Leon為湊女每晚準時睡覺
15:52 2020/06/07
【天王爸爸】黎明重返TVB森美Do姐爭合照　暖爸Leon為湊女每晚準時睡覺