【海洋公園6.13重開】小狐獴大象龜新展館7月開幕　盈盈樂樂展館暫停開放

▲ 海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」將於7月開幕。（經濟日報資料圖片）

海洋公園將於本周六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園，屆時會限制每日入場人次及實施一系列防疫措施，並推出多項港人優惠。公園表示，位於威威天地的全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」將於7月開幕，展館內將有狐獴和亞達伯拉象龜，供遊客了解有關動物的特性。

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公園說，大熊貓「盈盈」與「樂樂」早前首次成功自然交配，為了讓護理員專注照顧牠們，「大熊貓之旅」展館將暫停開放，園方亦會密切觀察「盈盈」的身體狀況及日常行為變化，預料其最早可於今年6月下旬出現荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象，但這些跡象亦可能是假懷孕所致，公園將會視乎盈盈的狀況，適時公佈最新消息和「大熊貓之旅」展館的重開日期。

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海洋公園續指，重開後會推出免費教育活動「Redd’s五感發現之旅」，鼓勵兒童透過與不同物件互動，並尋找園內的小動物，引導他們透過五感：視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，細心觀察身邊的事物，發掘當中趣味；7月將推出的「花草麵包創作坊」，利用不同的時令蔬果、香草和食用鮮花，讓家長和小朋友發揮無限創意，烘焙屬於自己的特色麵包。

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記者：陳曉瑩