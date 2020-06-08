豪宅被爆竊質疑管理公司疏忽　UA財務高層入稟要求賠償逾433萬

▲ UA亞洲聯合財務董事總經理高層長原彰弘住所早前遭爆竊，損失現金及珠寶共逾433萬。（資料圖片）

財務公司UA亞洲聯合財務董事總經理高層長原彰弘，其位於山頂白加道獨立屋早前遭爆竊，損失現金及珠寶共逾433萬。長原彰弘夫婦日前入稟高等法院，指獨立屋管理公司涉疏忽，沒有提供有效保安警報系統及適當巡邏等，要求管理公司就損失賠償逾433萬。

原告長原彰弘、長原美津及億匯有限公司；答辯人為偉啟有限公司。入稟狀指，原告為山頂白加道31號其中1間獨立屋業主，答辯人為管理公司，原告指每月繳付4.8萬元管理費。

入稟狀指，答辯人於2008年曾告知原告保安警報系統故障，自此沒有修理及作任何維修工作。原告指入住獨立屋後，曾啟動保安警報系統，惟發現經常出現誤鳴，並多次向答辯人報告有關事件。原告指答辯人沒有修理有關系統及沒有解決有關問題，原告遂自2008年搬入單位後，沒有啟動該系統，並已習慣每次外出時便會通知保安員。

入稟狀指，2019年2月17日，原告夫婦及兩名外傭先後離開單位，兩名外傭外出時並於保安員保管的值日簿簽署，原告夫婦亦曾通知當值保安員單位內所有人均外出，因此當值保安員理應知悉單位沒有人，直至當晚8時兩名外傭返回單位為止。

原告指根據閉路電視系統顯示，兩名匪徒於當日下午3時至6時進入單位爆竊，卻沒有保安員察覺或從管理處閉路電視系統發現。入稟狀指，案發時單位內的燈亮著，若保安員巡邏的應察覺到原告夫婦及外傭已外出，故此應起疑，最終原告夫婦於晚上約9時回家後才揭發事件報警。

入稟狀指，事發前原告一方曾向答辯人作出口頭投訴，指自2011年起答辯人缺乏定期巡邏及沒有改善，爆竊事件後兩名保安員亦被解僱。

原告指答辯人違反服務條款，未能提供有效保安警報系統，亦未能提供適當及有效巡邏服務，沒有提供合適及合資格職員或保安員，以及沒有提供合適及有效保安安排預防爆竊，事發前後均沒有發現爆竊事件。

原告指於爆竊事件中損失現金、名錶及珠寶等共逾433萬，原告指多次要求答辯人作出賠償不果，遂入稟要求作出有關賠償。

記者：林育慧