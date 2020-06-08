【好人好事】凌晨獨自清理示威後垃圾10小時　美黑人高中生獲贈跑車兼大學獎學金

▲ 美國一名黑人男高中生在凌晨獨自清理示威後垃圾10小時，令不少人欣賞，更因此獲贈跑車及大學獎學金。

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸致死一案，引發全美種族歧視示威潮，部分地方爆發騷亂。示威期間也有好人好事發生，見證了人性的美好，近日一名黑人男高中生在凌晨默默清理示威後垃圾長達10小時，令不少人欣賞，更因此獲贈跑車及大學獎學金。

獨自清潔街道垃圾

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，18歲的非裔男高中生Antonio Gwynn Jr.在紐約市水牛城（Buffalo）看到示威抗議活動造成的破壞，決定拿起一把掃帚，買了一些垃圾袋，開始獨自打掃街道。

Antonio受訪時表示從新聞看到貝利大道（Bailey Avenue）被玻璃和垃圾覆蓋著，而他知道這是不少打工仔必經的上班路，因此他從凌晨2時起展開10小時的清潔工作。正當他的鄰居早晨起來想清理垃圾時，發現Antonio已經完成了大部分工作。

27歲的男子Matt Block在新聞中看到Antonio的故事深受感動，決定送給他一輛2004年出產的紅色福特野馬開篷跑車。Matt指他小時候就想要那輛車，但他現在只是偶爾駕駛它。他看到Antonio在Facebook上尋求一些購車建議，因此決定把跑車送給他。

亡母生前有同款跑車

Antonio的媽媽於2018年去世，她在生前也開著同款汽車，他對於這個巧合感到非常震驚。當地商人Bob Briceland也決定免費為他的汽車保險期延長一年，他認為︰

現在需要團結整個城市，向人們展示這裡有這麼多好人。

Antonio原打算高中畢業後儲錢讀大學，不過因為他的善舉，水牛城的麥戴爾大學（Medaille College）為他提供了全額獎學金，他計劃從今年秋天開始修讀商業學系。他有很多志願，其一個是開辦一間清潔公司。他又感謝大家對他的厚愛，「我感謝每個人為我所做的一切。」

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責任編輯︰駱秀玲