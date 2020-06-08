秀茂坪順天邨10歲女童高處墮下身亡　單親父疑女兒因長時間停課感不適應

▲ 女童生前居於秀茂坪順天邨天暉樓。

小四至中二學生今日（8日）復課，繼慈雲山沙田坳邨一名13歲男童昨日（7日）傍晚從天台墮斃後，今晨秀茂坪順天邨天暉樓有一名10歲女童高處墮下身亡。

警方指，今日（8日）凌晨零時11分，秀茂坪順天邨天暉樓保安發現有一名女童倒卧上址對開地上，懷疑高處墮下，警方接報到場，將昏迷女童送往聯合醫院治理，其後證實死亡。警方圍封大廈外圍調查，現場沒有檢獲遺書，初步調查相信女童從上址一走廊墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

據悉，警員於凌晨4時許聯絡上女童家人，死者是今年10歲，姓黎，就讀小四，與就讀小六兄長，父親及傭工同住。黎父稱家庭和睦，女兒最近沒有異樣，懷疑因疫情長時間停課後不適應，但自己從沒給與壓力，亦曾對女童說指「功課唔識，可問同學」。黎父對於事感到突然及傷心。

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記者：黃傑偉、陳子謙