再多兩人染退伍軍人病　今年累計個案增至37宗

▲ 上周錄得兩宗退伍軍人病個案，病人分別居於西灣河東熹苑耀熹閣及將軍澳富寧花園1座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，在5月31日至6月6日期間，錄得2宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名居於西灣河東熹苑耀熹閣的85歲男病人，及一名居於將軍澳富寧花園1座的52歲男病人，兩人均有長期病患。

63歲長期病患男染退伍軍人病 居於天水圍天澤邨

署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

【新冠肺炎】本港今日沒新增本地感染個案 連續4日本地「零感染」

本港近年錄得退伍軍人病個案數字：

2020（截至6月6日） 37 2019 105 2018 105

統計處調查推算全港有63萬多名煙民 吸食電子煙比率無增加

中心發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

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責任編輯：鄧凱文