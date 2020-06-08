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【端午糭】帝京酒店推裹蒸糭製作班 　參加者可獲三色有機養生糭及餐飲現金券

精明消費 15:30 2020/06/08

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帝京酒店推出多款端午糭及「至尊足斤裹蒸糭」製作班。（帝京酒店提供）

與家人親手包糭應節，是不少人的兒時回憶。今個端午節，帝京酒店除了獻上一系列充滿傳統特色的端午糭外，更特別舉辦帝京酒店入廚樂「至尊足斤裹蒸糭」製作班，讓客人參加由酒店級帝京軒廚師指導的製作班，完成製作班後，客人更可獲得三色有機養生糭套裝１套(價值HK$198)及HK$100帝京餅店餐飲現金券1張。

今年端午節，金裝佛跳牆鮑魚糭（$318/ 推廣價$254）、至尊足斤裹蒸糭（$198/ 推廣價$158）、五香瑤柱鹹肉糭（$128/ 推廣價$102）、帝京湘蓮鹼水糭（$100/ 推廣價$80），而包羅松茸桂圓薏仁糭、桂花藜麥甜豆糭及羊肚菌金栗新豬肉糭的三色有機養生糭套裝（$198/ 推廣價$158）則屬新口味。

帝京酒店今年推出新口味三色有機養生糭：羅松茸桂圓薏仁糭、桂花藜麥甜豆糭及羊肚菌金栗新豬肉糭。（帝京酒店提供）

端午精選套裝（至尊足斤裹蒸糭、五香瑤柱鹹肉糭、帝京湘蓮鹼水糭及帝京X.O.醬1樽）則售$524，推廣價為$393。以上各式端午糭6月18日前預訂可享推廣價。

若希望親手製作端午糭，向家人表達心意祝福，則可參加「至尊足斤裹蒸糭」製作班。此款糭使用頂級挑骨腩肉、燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等材料製作。

至尊足斤裹蒸糭使用頂級挑骨腩肉、燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等材料。（帝京酒店提供）

帝京酒店入廚樂「至尊足斤裹蒸糭」製作班詳情如下：

日期：
2020年6月15日 (星期一) 
2020年6月16日 (星期二) 
2020年6月22日 (星期一) 
2020年6月23日 (星期二)
(共4班)

時間：晚上7時至9時

地點：香港九龍太子道西193號帝京酒店1樓帝皇廳

人數上限：每班7位

價錢：每位$500

早鳥優惠：凡於2020年6月9日或之前報名及繳付全費，即享9折優惠

內容: 包括至尊足斤裹蒸糭一人份及使用廚具和圍裙，完成製作班後可獲得三色有機養生糭1套（價值HK$198）及HK$100帝京餅店餐飲現金券1張

查詢電話： (852) 2622 6223

*帝京酒店有權更改原定製作班之導師、上課時間及內容等。
*如政府實施的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》有變更，製作班安排可能因而有所變更。

記者：Mandy

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