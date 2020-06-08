【港區國安法】港府辦網上研究會　林鄭月娥稱人大立法合情合理

▲ （政制及內地事務局Facebook）

港府今日（8日）舉辦《基本法》頒布30周年網上研究會，特首林鄭月娥致辭時談到，全國人大作為最高權力機關，行使權力訂立「港區國安法」是完全可以理解，亦是合情、合理，應該得到廣大市民的支持。

林鄭月娥指出，香港面臨的國家安全局勢日趨嚴重，但香港立法機關於過去23年及未來一段時間，都難以自行完成維護國安的立法，國家不能對國家安全局面視而不見，於關鍵時刻由人大行使憲制權力，是完全可以理解，合情合理。

林鄭又強調，立法只是懲處極少數人，進行嚴重危害國家安全犯罪行為及活動，從而保障絕大部份奉公守法市民，令香港經歷一年暴力破壞後可回復安全、穩定的城市，香港亦可在疫後重新出發，特區會全力配合中央進行有關立法工作。她又鼓勵，思考立法的重要性及逼要性，並於立法過程中踴躍發表意見。

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責任編輯：陳宛彤