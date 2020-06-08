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【荷蘭疫情】10個水貂養殖場爆新冠肺炎疫情　逾萬隻水貂被以一氧化碳撲殺

休閒 16:27 2020/06/08

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荷蘭先後有10個養殖場的水貂染疫，當局即派人撲殺有關養殖場內逾萬隻水貂。

新冠肺炎疫情擴散全球，全球確診人數已突破700萬，逾40萬人不治。早前曾發現疑透過水貂感染新冠肺炎個案的荷蘭，近日亦發現先後有10個養殖場的水貂染疫，當局即派人撲殺有關養殖場內逾萬隻水貂。

《路透社》報道，荷蘭有2名水貂養殖員上月被發現疑從水貂感染新冠肺炎，世衞相信這是首宗動物傳染人類個案。後來，當地先後有10個養殖場的水貂被發現染疫，當局上周三（3日）下令撲殺有關養殖場內逾萬隻水貂。

撲殺行動自上周六（6日）展開，而在南部其中一個受影響的養殖場，當局派人以一氧化碳將水貂焗死，再將屍體運走，養殖場也要全面消毒。當局早前說，受影響的農民可獲補償。

據資料顯示，荷蘭境內目前有140個水貂養殖場，每年出口價值9000萬歐元（約7.9億港元）的貂皮皮草，撲殺水貂造成農民嚴重損失，荷蘭政府正研究補償方法。

一直反對皮草貿易的動物權益組織發聲明指出，今次疫情爆發再為杜絕水貂養殖場提供理據。國際人道協會稱，中國、丹麥及波蘭是最大水貂養殖國，每年殺害6000萬隻水貂來製造皮草。

【全球大流行】荷蘭養殖場工人確診感染新冠肺炎　農業部：疑被水貂感染

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責任編輯:羅嘉欣

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