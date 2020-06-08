青協調查：逾四成半受訪家長因疫情自評身心健康指數不合格　籲家長提升應對逆境能力

▲ 家長義工Shirley在疫情期間，一方面幫手協助派發口罩，另方面也協助了解其他家長的需要，組成支援網絡。(青協提供圖片)

新型冠狀病毒疫情下，本港經濟陷入深度衰退，家長一方面應對子女復課安排，另方面擔憂自己飯碗難保。香港青年協會「家長全動網」公布最新一項調查結果顯示，在310名受訪家長中，近七成（68.1%）稱受到經濟下行影響，容易感到緊張，另有分別過半數表示經常失眠（52.3%）及時常焦慮（52.9%）；四成六（45.8%）自評身心健康指數不合格；亦有超過一半認為「難以負擔家庭開支」（54.5%）。

香港青年協會「家長全動網」於5月15日至23日期間，以網上便利抽樣自填問卷形式，訪問超過310名家長有關「疫情引起的經濟下行與家長身心健康關係」調查。問卷參考了世界衞生組織五項身心健康指標，以了解家長的精神健康狀況。結果顯示，受訪家長的身心健康指數平均分為54.7分，整體屬剛好合格，然而，調查發現四成六（45.8%）的受訪家長此項自我評分並不合格（低於或等於52分）。

問卷同時參考了廣泛性焦慮量表，以了解家長的焦慮狀況。結果近三成（28.7%）受訪家長的評分達10分或以上，即出現中度至重度焦慮的表徵。他們在兩星期內較常出現的焦慮徵狀包括︰「容易心煩或易怒」（28.7%）、「感到緊張、不安或煩躁」（27.1%）和「難以放鬆」（25.5%）等，情況值得關注。

面對疫情，最多受訪家長表示「我因此而減薪」（39%）、「我降低了升職的機會或出現了事業停滯」（38.4%）和「我因此而停工／放無薪假期」（37.4%）。值得注意的是，近三成（26.5%）受訪者表示自己「因此而失業」，亦有近四分一（24.5%）表示「我經營的店鋪營業艱難」。

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另外，青協「家長全動網」自今年1月起加強多項支援服務，透過熱線、網上及面談，至今共接觸近350名家長；並向500戶家庭派發口罩。

協會指，曾有個案張先生育有兩名孩子，是家中唯一經濟支柱，主要收入是以自僱方式擔任拳擊教練。由於疫情，所有課堂自3月起停辧至今，一家頓失收入，暫時以積蓄及好友支援維持生活。他慨嘆復工看似遙遙無期，感到很大壓力。他其中一名孩子有特殊學習需要，因此照顧時亦會感到緊張、不安或煩躁，自己也變得易怒，經常與子女發生衝突。

該協會主任凌婉君女士表示，面對經濟不明朗，大部分家長同時為事業、生活及家庭奔波，身心靈承受著沉重壓力。她鼓勵家長在逆境更要好好善待自己，透過各種支援，培養觀察自己及學習放鬆的能力，接納包容自己的想法和情緒，以保持樂觀心態。她指，受訪家長認同家庭及朋友的支援有正面幫忙，因此建議家長可尋找其他同路人組成支援網絡，以更大力量一起面對困難及互相幫助。

另外，不少家長都透露擔心生計問題，更可能因錢財而損害家庭關係。凌婉君建議家人之間可用「先了解，後表達」的手法溝通，先以「同理心」從對方立場觀看事情， 然後以尊重的態度說出己見及訂定可行的處理方法，避免發生不必要的衝突。如遇上重大生活及經濟困難或物資短缺，便應盡快尋求專業人士支援。

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責任編輯：洪芷晴