HMV零售被指清盤前轉移資產　遭清盤人入稟追討逾302萬

▲ 連鎖唱片店HMV已於2018年12月全線結業。（資料圖片）

已於2018年12月全線結業的連鎖唱片店HMV，其母公司HMV數碼中國（8078）早前以HMV Marketing Limited（HMV零售）股東身分，議決HMV零售自願清盤，並已委任清盤人處理。清盤人日前入稟高等法院，指公司兩名董事涉於公司清盤前，將302萬元轉移至另一公司，涉違反公司條例，遂入稟要求法庭聲明董事涉違反公司信託及涉不當行為等，要求聲明轉移款項無效。

原告徐美玉及黃新強（俱為譯音）為HMV Marketing Limited（下稱HMV零售）清盤人；答辯人為鐳射企業有限公司(下稱鐳射企業)、蕭定一及孫立基。

入稟狀指，HMV零售於2018年11月19日將逾302萬元轉移至鐳射企業，屬《公司(清盤及雜項條文)條例》訂明的不公平優惠，要求法庭聲明轉移無效。蕭及孫作為HMV零售董事，則違反公司誠信、責任及不當行為，故須就此作出賠償。

資料顯示，HMV零售於2018年12月中以債權人身分自願清盤，當時臨時清盤人透露，HMV零售總欠債約4,000多萬，估算HMV零售的貨物總值約900萬元，包括唱片、耳機、樂器等。

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記者：林育慧