赤鱲角機場現水龍捲　維持約數分鐘

▲ 今日早上約10時，赤鱲角機場一帶有水龍捲出現。（Samuel Tai‎ / 社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

本港連日暴雨，今日（8日）早上10時更出現罕見的水龍捲，不少網民成功拍照留影。

▲ 水龍捲只維持了數分鐘。（Jacky Lhy‎ / 我們的機場第三跑道圖片）

天文台科學主任何宇恒指，今日早10時左右收到赤鱲角機場一帶有水龍捲維持數分鐘的報告。他解釋指，水龍捲的成因與本港今日受低壓槽影響，天氣不穩定有關。而本港上次出現水龍捲已是2018年8月。

據天文台網頁解釋，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型：

第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

天文台在2018年6月內，共有3天接獲水龍捲報告，其中有2次都在長洲附近水域發生，這2次水龍捲都沒有伴隨著雷暴。

在香港出現的水龍捲於5月至10月期間的雨季最常見，在1959年至2017年間，於香港目睹的水龍捲個案共有35宗。

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記者：陳梓蔚