【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店推$888食住玩優惠　兩位包海景客房+福布斯四星下午茶+生態遊

▲ 馬哥孛羅香港酒店推食住玩優惠，平均每人$500有找！（圖片由酒店提供）

最近多間酒店都推出住宿優惠，讓久久不能離港旅遊的港人重回放假感覺。位處尖沙咀廣東道的馬哥孛羅香港酒店最近推出了住宿禮遇，兩位只需HK$888，便可入住海景客房、在福布斯四星餐廳享用下午茶及參與生態遊，享受城市綠洲的寧靜。

馬哥孛羅香港酒店推出的「點滴回憶」比起其他酒店住宿優惠的特別之處是，除了飲食及住宿優惠，更可以參與於的生態晨遊。大家可放慢步伐，探索擁有50年歷史的九龍公園，回味經典時刻。

此優惠的房價每晚港幣888（另收加一服務費），包括以下禮遇：

豪華海景客房住宿一晚；

於福布斯旅遊指南四星餐廳Cucina品嚐艷麗「味」影下午茶 (兩位用)，一邊欣賞維多利亞海港美景，一邊享用美麗別緻的美點；

馬哥孛羅招牌伯爵葡萄冰茶兩杯，以紅茶、綠葡萄及注有接骨木花糖漿的冰塊調製的冰茶，配以土耳其軟糖，怡神解渴；

九龍公園生態晨早遊，由酒店禮賓司帶您遊走這片擁有50年歷史的城市翠綠景致；

馬哥孛羅曲奇禮盒及手工果醬兩瓶，將馬哥孛羅獨特的體驗帶回家，把回憶一直延續。

連加一服務費是只是HK$976.8，平均每人HK$500有找卻可以享有這麼多禮遇，只是下午茶、曲奇禮盒及手工果醬兩瓶已回本了，十分超值！

▲ Cucina品嚐艷麗「味」影下午茶（圖片由酒店提供）

此優惠適用於2020年7月31日或以前訂房及入住，如加優惠價HK$300可升級至貴賓樓層海景客房；加HK$700可升級至豪華套房（海景），並於貴賓樓層雅座享用尊貴貼心的服務及各項商務設備。登記入住時須出示香港居民身份證，否則需收取房價差額。

玩遊戲送住宿

此外，酒店同時誠邀客人於6月15日前於Facebook上載在馬哥孛羅香港酒店內拍攝、滿載回憶的珍貴照片，並標籤#memoriesatmarcopolo及以八個文字分享他們的回憶。

酒店將選出最經典的照片，得獎者可獲邀入住馬哥孛羅套房一晚，細味過去點滴。詳情請【按此】。

預訂網站marcopolohotels.com

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責任編輯：王芷瑩