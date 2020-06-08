【食用安全】飲品開封口水沾瓶口菌量激增　大腸桿菌可致腹痛腹瀉【附飲品正確保存法】

▲ 飲品開封口水沾瓶口菌量激增，大腸桿菌可致腹痛腹瀉。

不少人經常飲樽裝飲品解渴，但原來飲品經開封後，口水到沾瓶口，細菌就會開始滋生。近日，台灣TVBS電視台節目實測，飲品開封後細菌會激增，當環境溫度越高，細菌生長的速度和數量就越快。

高溫下細菌量激增

節目委託林口長庚臨床毒物實驗室，以4種樽裝飲品作實驗，包括水、果汁、無糖茶及乳酸飲料，逐一開封並飲用，然後無菌棉棒去拭擦瓶口，並將沾有口水的樣本，分別在模擬室溫25°C的環境，以及戶外33°C的環境，放置1.5小時、3小時和5小時，檢測大腸桿菌生長數量。

檢測結果顯示，飲品樣本放在33°C的的環境下，細菌產生的數量會較多，4種飲品中，以乳酸飲料的細菌量增幅最高，可見培養皿中產生了一整塊菌落。林口長庚臨床毒物實驗室博士林中英指出：

我們知道要供應微生物，甚至於是這些細菌，或者黴菌生長的話，糖類還有蛋白質，或者說是維生素跟礦物質，是必要的一個成分。

不過，即使飲品不含糖分，在高溫環境下存放，亦容易滋生細菌。如果將飲品放在試管觀看變化，發現無糖茶樣本在室溫25°C下擺放一段時間，跟原本瓶裝的顔色差不多，但在33°C的環境下擺放一段時間，顔色卻跟本來的有明顯分別，可見飲品在高溫存放容易變質。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，外國有研究指，人體的嘴巴有高達約700百種細菌，例如革蘭氏陰性菌、厭氧菌，若樽裝飲品開封後，在放在室溫4至5小時，細菌可能會快速繁殖。

▲ 實測飲品開封後細菌數量增幅。（影片截圖）

飲品正確保存法

專家建議，飲品最好一次過喝完，假如一次喝不完，飲用時就不要碰觸到瓶口，倒進杯子裏喝，剩下的飲品要冷藏。

另外，將飲品存放在保溫瓶中同樣要注意，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，豆漿、牛奶等含糖和蛋白質的飲品，建議盡快喝掉，因為隨著溫度慢慢下降，其實也會滋生細菌。她引述德國一個研究指，將在保溫瓶存放內半小時，細菌上升了40倍。

奶類產品開封勿放室溫多於2小時

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士，曾接受TOPick電話訪問時稱，樽裝飲品一開封後，會因接觸到周邊環境而附上細菌，但細菌數一般不會很高，需要一段時間才會增長至超標。她建議一般奶類產品開封後，不要置放於室溫多於2小時，除非有冷凍或雪藏，則可放長些時間。

方博士又指，一般來說，飲品最佳存放在攝氏4度的低溫環境，細菌仍會繁殖，只是以較慢程度繁殖，而如果放在室溫中，僅20分鐘內細菌則會以倍數繁殖。由於奶茶含蛋白質成分，令細菌可獲營養而增長繁殖至有食安風險。如飲用不潔的飲品，可能會出現肚痛、腹瀉，甚至嘔吐等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣