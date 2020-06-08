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【港區國安法】梁君彥再次拒批港區國安法口頭質詢

政治 16:20 2020/06/08

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「港區國安法」於上月底提出，至今未有細節，民主派立法會議員希望透過口頭質詢，了解立法詳情。不過，立法會主席梁君彥繼上星期後，再次拒絕批准提出相關的口頭質詢。

民主黨涂謹申計劃在周三（10日）的立法會會議上，提出有關「港區國安法」的口頭質詢，詢問港府何時知悉人大會議議程、何時及如何諮詢香港居民及國際社會，以及有否評估國際社會對立法的回應及採取措施等。

另外，民主黨許智峯亦打算提出相關的口頭質詢，詢問政府問責官員中，有何人的配偶或子女持有外國護照或居留權，立法後會否將家人持有外居留權的官員免職等。

政務司司長張建宗均就上述兩條口頭質詢，去信梁君彥，認為質詢內容不屬香港自治範圍，違反《議事規則》，冀裁定有關口頭質詢不合乎規程。梁君彥最終裁定兩條口頭質詢不合規程，又指「港區國安法」仍在草擬中，尚未公布具體內容，而且法律屬中央負責事務。

民主黨胡志偉原定於上星期會議中，提出有關「港區國安法」的口頭質詢，但同樣遭到梁君彥拒絕提出。

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責任編輯︰陳宛彤

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