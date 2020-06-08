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房委會周年會議　委員籲重推官商合建居屋助夾心階層上車

社會 16:25 2020/06/08

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黃碧如8月將接替黃遠輝，出任房委會資助出售房屋小組主席。（陳靜儀攝）

房屋委員會今日（8日）舉行周年特別會議，會上多名委員建議房委會加快重建舊公共屋邨，或研究重新引入私人參建居屋計劃，協助夾心階層上車。

房委會委員、下任資助房屋小組主席黃碧如認為，不少人的收入和資產，僅僅超出申請居屋門檻，卻又負擔不起私樓。她認為「安居樂業」是維持社會穩定的基礎，可理解夾心階段也有強烈置業願望。她認為房委會應研究跟私人發展商合建資助出售房屋，可考慮參考以往「私人參建居屋」計劃，加入規管。

房委會委員、行會成員張國鈞認為，多屆特區政府仍未解決「上樓難」問題，直指原因之一是資助房屋供求失衡。他建議加強舊屋邨重建，包括港島西環邨、漁灣邨、模範邨等，部分樓宇失修問題嚴重，認為可考慮重建，並以社區附近新建的公屋大廈，安置舊邨居民，否則或「蘇州過後無艇搭」。他又建議政府推行劏房租務管制，為輪候多年的公屋戶提供支援。

委員招國偉認為，政府今年度曾為低收入公屋租戶，代繳一個月租金。雖可紓緩經濟壓力，但僅屬一次性措施，扶貧力度不足，建議房委會檢討租金援助計劃，考慮增加更多租金援助的幅度，增至租金寬減四分之三，以及全免租援。他認為，推出全免租援應只屬短期性，應設時限，例如不多於一年，料這安排讓基層家庭在過渡期間，有喘息機會。

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記者：吳卓峰

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