半癱漢入院後不治死因研訊　肛門塞異物家屬質疑曾投訴護老院被出氣

▲ 死者的胞弟指於2016年1月31日接獲護老院來電，指死者已被送往聯合醫院治理，期間得知死者肛門有異物，死者最終於2月2日凌晨不治。（資料圖片）

半身癱瘓的六旬智障漢，於2016年入住牛頭角劍橋護老院，期間因不適送院治理，兩天後不治。醫護人員發現死者肛門塞有異物，通知家人報警處理，死因裁判法庭今（8日）展開研訊，死者胞弟女友作供指，死者入院後醫生曾致電死者胞弟，指護理員發現死者肛門塞有異物，並且「越拉越多」。胞弟女友憶述入院前1周曾投訴護老院紙尿片包得過多，懷疑院方「搵佢（死者）出氣」。

死者王志成（60歲）的胞弟王志明今作供指，死者年幼時曾發高燒導致智障，及後由父母照顧，曾接受腦部手術而致半身癱瘓，於牛頭角劍橋護老院居住2至3年。

胞弟指於2016年1月31日接獲護老院來電，指死者已被送往聯合醫院治理，期間得知死者肛門有異物，醫生建議他報警，死者最終於2月2日凌晨不治。胞弟王志明指，他未有從醫生得知胞兄死因，希望法庭協助找出死因，以及會否是院方職員出錯導致。

死者胞弟女友蔡肖儀作供指，死者搬到牛頭角劍橋護老院後，她不時前往探望及繳交住院費等。蔡指死者入院前1周，她到護老院探望時覺得死者精神不俗，雖然他的半身癱瘓，但可以輕微移動左手，蔡指當時死者不斷用手指向下身，似是表示痕癢。

蔡續供稱，發現院方以4至5塊紙尿片包著死者，院方解釋指他肚瀉，於是包得比較多。蔡指曾向男職員投訴「唔可以咁，最多換多幾次」。蔡指院方其後作出跟進，以兩塊紙尿片作十字型包。

蔡指是紙尿片銷售員，故熟知院方所用的是透氣度較低的紙尿片，她曾提議自備紙尿片給院方使用，但遭拒絕。蔡憶述死者入院後，醫生曾致電死者胞弟，指護老院職員發現死者肛門塞有異物，更「越拉越多」，但之後沒有問及該異物會否致死，因她沒有想過死者會死亡。

蔡續指，她並說不出死者死因，只記得醫生提及低溫症。惟蔡懷疑因她曾投訴院方紙尿片包得過多，故院方「搵佢出氣」，因為「投訴冇耐就入院」。聆訊下午續。

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記者：林欣樂