【高糖零食】兒童最愛餅乾朱古力高糖影響專注力　營養師：或加劇ADHD活躍症狀

▲ 高糖零食會影響兒童專注力。

不少孩子都愛吃甜食，然而攝取過多糖分會令孩子情緒躁動、專注力下降，而患有過度活躍症／專注力不足（ADHD）的孩子吃甜食，更有機會令活躍症狀加劇。到底小朋友愛吃的零食，含有多少糖分呢？

TOPick揀選了小朋友愛吃的款零食，包括忌廉威化餅、雲呢拿夾心餅、彩色朱古力豆、牛奶朱古力及軟糖，看看零食中含有的糖分。

食物名稱 糖（克） 嘉頓迷你忌廉威化餅 25.3 Oreo夾心餅雲呢拿味 38.2 樂天朱古力熊仔餅 38.2 M&M’s 牛奶朱古力 65.7 瑞士蓮牛奶朱古力 55.8 吉百利牛奶朱古力 56

*以上資料以每100克計；有關資料一切以有關產品為準。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）引述本港食安中心指引，3至10歲小朋友每日最多攝取30克「游離糖」，11歲或以上則每日50克為上限，所謂「游離糖」是包括在食品中添加的糖及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖。

高糖分或令ADHD孩子更活躍

而一般小朋友攝取過多的糖分，除了蛙牙，還會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒，亦會較容易感到疲倦。同時會影響小朋友食正餐的胃口，影響其他營養的吸收。

ADHD與糖分攝取的關係，目前未有定案。有研究指出，若小朋友本身患有ADHD，攝取糖分會誘發他們更加活躍，不過亦有研究指兩者沒有關係。

Annie估計，糖分對ADHD孩子的影響因人而異，因此建議，育有ADHD孩子的家長可自行測試糖分對孩子的影響，家長要記錄小朋友每日的飲食，10日內刪去所有有糖分的飲食，留意孩子的狀態有沒有改善，第11日則可以給予甜食，再比較兩者差異，以此了解孩子是否對糖分特別敏感，或會誘發更活躍的症狀。

不過，若孩子患有ADHD，Annie認為，最重要是補充腦部營養，小食不宜選擇高糖零食，家長可自製煙三文魚餅乾或雞蛋三文治等，三文魚含有奧米加3脂肪酸、雞蛋則有豐富蛋白質，當中的葉黃素和奧米加3脂肪酸中的DHA，都是小朋友腦部需要的重要營養素。另外果仁亦有不飽和脂肪酸、纖維和植物的奧米加3脂肪酸，這些食物都屬低升糖指數食物，令血糖不會大起大跌，有助提升專注力。

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記者：林愛娜