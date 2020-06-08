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【疫市開店】林秀怡被雪藏零演出未氣餒　Kirby鬥心過人逆市開美容院

娛樂 18:09 2020/06/08

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

林秀怡的新店將於7月開張。

林秀怡（Kirby）與TVB仍有合約，可是疑被「雪藏」的她卻久未在大台露面。但她沒有因此頹廢，本身已有投資食店及網店的秀怡，在今天（6月8日）於個人社交平台貼出近照，一身運動造型的她走健康性感路線，甚有睇頭。

此外秀怡更透露，現正籌備一間實體店舖，她寫道：

籌備緊一間店舖。希望成功，咁就可以係七月話比大家知啦，到時希望大家多多支持！

#你地估下係咩類型既鋪 #估中有獎 #其實一直以來最想開既係珍珠奶茶 #因為自己可以無限暢飲 #幫大家估少樣啦 #唔係珍奶

【派錢1萬】林秀怡盼買口罩搓手液贈長者　許家傑食飯慶祝撐餐飲業　

觀眾緣甚好的林秀怡近年轉投商界。（林秀怡IG圖片）

林秀怡不怕逆市

再次做老闆娘的林秀怡，在社交平台沒透露是開甚麼店，TOPick就此向她查詢，林秀怡回覆說：「如果成功會預計係7月開張啊！美容院。」

現年28歲的林秀怡，近年《三個女人一個「因」》、《是咁的，法官閣下》、《婚姻合伙人》演出都受讚賞，可是卻疑被「雪藏」未再獲大台安排工作。

不過她除當演員外，早已於旺角開設的西餐廳Foodo，以及經營網店售賣美容保健產品，收入有所保障。

可是近幾個月受疫情影響，林秀怡的餐廳生意額跌了五成，但她卻沒有想過結業，並相信只要捱過疫境的困難時刻，估計半年內生意會有好轉。

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記者：梁樂欣

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