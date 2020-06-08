海關機場檢2500萬元走私石首魚魚肚　5名男子被捕

▲ 海關在機場檢獲約160公斤懷疑受管制石首魚魚肚，估計市值約2,500萬元。（黃傑偉攝）

海關上周五（4日）在香港國際機場，檢獲約160公斤懷疑受管制石首魚魚肚，估計市值約2,500萬元，是海關歷來檢獲最大同類瀕危物種的走私案件；事件中有5名男子涉嫌非法從事石首魚商業買賣及進出口被捕。

海關機場科人員上周四（3日）接獲一批由美國洛杉磯、報稱鮮魚的空運貨物抵港，惟由美國進口鮮魚的情況並不常見，加上報稱送貨地點是一個商業中心，於是翌日（5日）作進一步檢查。

▲ 海關人員在貨物內的魚柳，發現暗藏懷疑石首魚魚肚。（黃傑偉攝）

在檢驗的過程中，人員發現該批20箱貨物並非是鮮魚，每箱貨物均以西班牙文標示來自墨西哥的鯖魚，再經X光檢查發現貨物的密度並不相同，於是起疑，隨後打開每個貨物檢查，發現其中15箱貨物內的魚柳，內藏懷疑石首魚魚肚。事件共檢獲約160公斤懷疑石首魚魚肚，估計市值約2,500萬元。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指出，石首魚是十分罕有的品種，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種，是受到相關法例嚴格規管，經進一步調查，分別在元朗及粉嶺拘捕5名涉案男子，年齡介乎36至57歲，其中2人是倉庫負責人，5人全部已保釋候查。

海關重申，走私瀕危物種屬嚴重罪行，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人士非法進出口瀕危物種，違者最高罰款1,000萬港元及監禁10年；而根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列載貨艙單的貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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記者：黃傑偉、陳子謙