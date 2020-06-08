陳志全私人檢控郭偉強　下月27日開審

▲ 上月的內會特別會議上，陳志全（紅圈）被郭偉強拉到地上拖行。（立法會網頁）

上月的立法會內務委員會特別會議上，人民力量陳志全被工聯會郭偉強拉倒在地上，其後發起眾籌提出私人檢控。陳志全今日（8日）領取私人檢控傳票副本，並透露案件將在下月27日開庭審理。

陳志全表示，已領取相關傳票副本，亦得悉法庭會將傳票正本送予郭偉強，控罪為普通襲擊，案件將於下月27日下午2時半，在東區裁判法院開庭審理，郭偉強屆時需要上庭答辯。

陳志全感謝所有眾籌支持他提出私人檢控的市民及律師團隊，又批評警方及律政司對案件不作為，早在上月12日報警，但至今警方未有聯絡他，惟民主黨尹兆堅於同日受傷及報警，已獲警方聯絡了解案情及翻看當日片段，而更令他憤怒的是，其黨友譚得志上周與建制派人士發生肢體碰撞後，警方於事發不足一星期便拘捕譚得志，凸顯出選擇性執法問題。

上月8日的內會特別會議上，民主派與建制派就選舉內會主席一事起衝突，郭偉強拉扯陳志全的衣領，令陳志全倒地。郭偉強事後曾解釋，是「合理分隔保安與他（陳志全）的距離」，而陳志全則被診斷椎間盤突出。

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責任編輯：陳宛彤