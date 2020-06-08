【救救動物】誘懷孕母象食「炮仗菠蘿」一屍兩命　慘劇震驚國際3名疑犯被鎖定

▲ 印度一隻懷孕母象早前被3名兇徒引誘進食一顆暗藏炮仗的菠蘿，最終釀成一屍兩命，引發全球震怒。

印度喀拉拉邦（Kerala）一隻懷孕母象早前被3名兇徒引誘進食一顆暗藏炮仗的菠蘿，最終不幸慘死，釀成一屍兩命，事件引發全球震怒。當局目前已鎖定3名疑犯身份，其中1人並已於近日落網。

這宗母象一屍兩命的慘劇引發印度社會憤慨，「#喀拉拉大象」（#keralaelephant）成為Twitter上的熱門標籤；從政商界到Bollywood影星，全球有超過200萬人響應連署，要求為母象伸張正義。

最高面臨7年有期徒刑

據印媒《The News Minute》報道，當地警方已於上周五（5日）拘捕其中一名涉嫌設置「炮仗菠蘿」的疑犯。疑犯供稱，把炮仗放置在水果內的目的是為了防止野豬等動物闖入他的橡膠園。

警方目前仍在調查其動機，若罪名成立，疑犯最高可依違反當地的《野生動物保護法》判處7年徒刑。另外兩名疑為橡膠園所有人的疑犯在早前接受調查後則選擇潛逃，目前仍然在逃。

據早前報道，當地一隻懷孕約一個月的母象早前在國家公園閒逛時，被兇徒刻意餵食塞滿了炮仗的菠蘿，當牠咀嚼吞嚥時，炮仗在牠嘴裡引爆、直接炸傷其嘴巴與舌頭。母象當時立即衝入附近的河中，並將自己的嘴放進水裡降溫，當地林業官員見狀也立刻帶着其他大象下水拯救，未料幾天後牠仍然傷重不治。

母象被送回森林火葬

驗屍報告指母象去世前兩周就沒有進食或飲水，據目睹母象受害過程的當地林業官員克里希南（Krishnan）事後表示，母象表現善良，在被炮仗攻擊急著下水時，並未踐踏任何房屋，而母象當時一定更擔心肚子內的小孩，而不是自己餓着肚子，母象事後被送回森林火葬。

據資料顯示，印度境內有近3萬頭大象棲息，佔全球大象數量6成之多，象頭人身外型、掌管智慧的象神Ganesh更是印度教信仰的重要神祇，喀拉拉邦的邦徽上便有著兩隻大象的圖樣。

但隨著人類生活範圍不斷擴張，大象進入村落覓食、破壞農作物甚至攻擊人類的事件頻傳，也讓原本具有神聖地位的大象成為農人的眼中釘。根據印度政府的統計數據，在2014年至2019年間，至少有5百頭大象死於盜獵、電擊、毒殺等「非自然原因」。

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責任編輯:熊詠思