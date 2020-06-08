涉膠水樽擲警車兼藏鐳射筆　展覽場地工人認罪囚8個月

▲ 去年10月13日全港多區有示威衝突，26歲展覽場地工人涉當晚在彌敦道近亞皆老街交界將膠水樽投向警車，另攜有鐳射筆，被控刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，他今日（8日）於九龍城裁判法院承認控罪，被判囚8個月。（資料圖片）

去年10月13日全港多區有示威衝突，26歲展覽場地工人涉當晚在彌敦道近亞皆老街交界將膠水樽投向警車，另攜有鐳射筆，被控刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告今（8日）於九龍城裁判法院承認控罪，被判囚8個月。裁判官指，有理由相信被告攜有鐳射筆意圖阻礙警方執法；被告另涉去年10月1日在油麻地管有攻擊性武器，被轉介到區域法院答辯。

被告羅偉洛（26歲），報稱任職展覽場地工人，今承認1項刑事損壞罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

案情指，被告於2019年10月13日晚上11時40分，在旺角彌敦道一帶約有50人聚集，其後警方進行驅散，1輛警車行駛至近亞皆老街交界時，被告將1個不知名物件投向警車，並逃向砵籣街方向。被告其後在砵籣街被警員截停，並搜出1支鐳射筆。警誡下，被告保持緘默，而涉案鐳射筆經檢驗後，證實在80米內可以對皮膚及眼睛造成傷害。

辯方求情時指，被告已離婚，育有1名7歲兒子，現由被告母親照顧，而被告至今已還柙8個月，被告首次與家人長時間分開，還柙期間已作反省，而被告在案發時從未使用過涉案鐳射筆，投向警車的物品亦只是一個膠水樽，而事後警車未有損毀，亦可正常離開及執勤。

裁判官指，被告當日攜帶鐳射筆到場，顯示了他有意圖阻礙警員執法，考慮到被告行為出於一時憤怒，屬於事前準備，判監8個月。

被告另涉於去年10月1日在油麻地彌敦道，管有1支伸縮警棍、彈弓及彈珠等物，與同案被告李翠婷（19歲）、何善航（19歲；學生）、楊任濤（21歲；音響工人）及17歲男生，各被控1項管有攻擊性武器罪。5名被告今再提堂。被告被加控於同日在油麻地彌敦道一帶參與暴動，案件獲轉介至區域法院，將於6月24日在西九龍裁判法院提堂，各被告續准保釋，羅亦獲准在服刑後保釋候訊。

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記者：王仁昌