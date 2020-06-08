【快樂實在】愛駒失蹄滑倒重傷被判人道毀滅　馬德鐘傷心：希望你在天國自由自在

▲ 馬德鐘愛駒出賽前失常，先拋騎師後重傷被人道毁滅。

馬德鐘與陳玉蓮等合養的馬匹「快樂實在」，有份於昨日（6月7日）在沙田舉行的賽事出賽，可是「快樂實在」於出賽前突然失常拋跌騎師，繼而再衝出賽道狂奔，疑因草地太滑失足致重傷，最後被獸醫宣告要人道毀滅。

其實馬德鐘與陳玉蓮及其他友人於3年前以「快樂之友團隊」的名義，合養馬匹「快樂實在」。該馬匹於今季踏入6歲，過去3年成績不俗，更曾3次奪冠，其中包括今季初一場1600米的賽事，以及2017年的「香港傷健策騎協會盃」等，眾馬主齊拉頭馬。

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▲ 2017年快樂實在首次贏得冠軍。（instagram圖片）

馬匹失足滑倒重傷

可惜，在昨日（6月7日）下午，於沙田舉行的賽事中，「快樂實在」準備出賽前，於閘前突然失常鬧脾氣，把身上的騎師賀銘年拋跌，再於賽道上失控狂奔。

最後，疑因大雨令草地濕滑，「快樂實在」失足滑倒重傷，本來佈退役除名，但經獸醫診斷後，馬匹決定要被人道毀滅。

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▲ 2016年首次與馬匹見面。（微博圖片）

馬德鐘昨在（6月7日）在社交網站貼出多張「快樂實在」的照片，並寫道：

三年前「快樂實在」贏得香港傷健策騎協會盃，三年後今日因重傷被獸醫人道毁滅。這變化實在令人難以接受，人和動物的生命都是很脆弱的！ 還記第一次探望你時的情景，多謝「快樂實在」給我們和你自己帶來過光輝燦爛的成績！希望你能在天國自由自在，實實在在享受快樂！RIP

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▲ 馬德鐘早前才特地探望過快樂實在。（instagram圖片）

馬德鐘事後接受媒體訪問，提到昨日未有現場觀看賽事，後來接到通知馬匹受傷，本打算讓牠退役並送到牧場休養，怎料最後被批斷需要人道毀滅。

他坦言心情低落，暫時未有再買入馬匹的打算。

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