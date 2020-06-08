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周杰倫推出古巴風情新歌《Mojito》　新MV將6月12日推出

娛樂 17:00 2020/06/08

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周杰倫新歌《Mojito》取自古巴雞尾酒名稱。

天王周杰倫將推出最新單曲《Mojito》，這次以古巴最著名的雞尾酒「Mojito」為名，找來合作搭檔黃俊郎寫出優美又饒富趣味的歌詞，而這首歌是周董去古巴之前就已創作完成的歌曲，當中卻洋溢古巴的拉丁曲風情。

可是當時沒去過古巴的周杰倫怎麼創作？其實就像20年前周杰倫寫R&B曲風的歌，當時被大家誤以為他是ABC，其實他當時根本沒去過美國。如今周杰倫更多元化的寫出拉丁風格的歌曲《Mojito》。

《Mojito》是一種傳統的古巴雞尾酒，更是大文豪海明威的最愛，黃俊郎以此酒為主題，為周杰倫這首充滿古巴風情、拉丁節奏的曲風，寫出在遇見愛情時令人神往的浪漫情調。

周杰倫與柯有倫一同拍新歌MV。

MV也去古巴進行拍攝，周杰倫說：「古巴一直是我想去的地方，因為有各式各樣顏色的骨董車，大家都知道我從以前就很喜歡骨董車了，所以這次也為了《Mojito》這首歌特地到古巴拍攝MV。」

此次，還有柯有倫以及舞者好友們同行，周杰倫領著好友群，穿著異國情調清爽的夏衫，一行人坐著鮮豔復古的老爺車馳騁在馬拉貢濱海大道上，捕捉古巴迷人景致，MV裡更跳著輕快的騷莎（Salsa）舞步，路人也不自覺跟著舞動搖擺，果然在古巴到處都可見對音樂舞蹈充滿熱情的人們。

大文豪海明威最愛的「Mojito」就在哈瓦那的五分錢小酒館（La Bodeguita del Medio）裡，來到古巴最大的城市哈瓦那，一行人不忘來此巡禮，看完調酒師調出「Mojito」好酒後，眾人更朗誦起黃俊郎寫的歌詞「麻煩給我的愛人來一杯Mojito，我喜歡閱讀她微醺時的眼眸」。

周杰倫笑說：「我覺得阿郎一定是酒喝多了，才會寫出這樣的歌詞。」眾人都盛讚「酒美詞更美」啊！

周杰倫專程到古巴拍《Mojito》MV。

特別的是，柯有倫還安排古巴當地的傳統樂團為周杰倫演奏他的新歌「Mojito」，讓周杰倫是又驚又喜！周杰倫還拿起當地傳統樂器「沙槌」、柯有倫也拿起了「刮葫」，和樂團高手們即興玩一段音樂，high翻眾人！古巴樂手也盛讚周杰倫的新歌很有古巴音樂的風格！還以為是古巴人寫的曲子呢！

《Mojito》MV將在6月12日凌晨00:00於周杰倫YouTube官方頻道推出，他表示：「《Mojito》推出後暫時不會有單曲的推出，再來就是新專輯了！」

撰文 : TOPick柴犬出動

周杰倫 歌手 音樂 古巴 娛樂人物職業

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