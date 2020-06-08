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【好媽媽】高小復課日遇上黃雨　靚媽黎姿撐傘親自送愛女返學

育兒經 17:16 2020/06/08

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

高小復課，靚媽黎姿撐傘親自送愛女返學，母女的背影很溫馨。

小四至中二停課數月後於今日（8日）正式復課，不過遇著黃雨，學生在暴雨下都很狼狽，不少家長都親自送小朋友返學。靚媽黎姿亦一早起身，撐著傘親自送愛女返學，母女的背影很溫馨。

撐傘緊拖女兒返學

黎姿與富商丈夫馬廷強育有三名女兒，分別是9歲的雙胞胎大女Patricia、二女Gianna，還有7歲的小女兒Pegella。黎姿今早於Instagram分享就讀高小女兒的復課情況，她寫道︰

今天是孩子返回校園的日子，眼見小豬興奮地起床，趕快話要見老師和同學仔，太開心了！

黎姿彎腰似跟女兒說話，雨傘都偏向女兒那邊，深怕她被雨淋濕。（相片來源︰IG @gigilai_official）

她上載了兩張背影照片，照片中她穿上素色衣服，一隻手撐著傘，另一隻手緊拖著穿上校服、背著大書包的女兒。而且她還彎腰似跟女兒說話，雨傘都偏向女兒那邊，深怕她被雨淋濕，畫面充滿母愛。

與女兒停課不停學

黎姿不時在IG分享與三名女兒的生活，在女兒停課期間，她雖然忙於工作，但仍會抽時間陪伴女兒親子樂。她曾透露每晚都跟女兒講睡前故事，笑說「多數講幾版3隻小豬就瞓著」。

今日我就要同小朋友完完整整講一個兒童故事，一齊停課不停學！

就算不用上學，在家也要work hard, play hard!

她與女兒享受入廚樂，一齊搓湯圓，新冠肺炎疫情稍緩，她又帶女兒行山，親近大自然，母女一同呼吸新鮮的空氣。她更提醒大家郊外地方雖然人少，但仍要戴口罩。

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責任編輯︰駱秀玲

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